Минздрав отозвал регистрацию у всех «Витрумов» и статина «Зокор Форте»

Витамины «Витрум» окончательно сменили статус с лекарств на БАД. Минздрав прекратил действие регистрационных удостоверений на 17 торговых наименований американских витаминов. Кроме того, отозвана регистрация двух хондропротекторов и статина «Зокор Форте».

По решению Минздрава с 19 мая прекратили действия регистрационных удостоверений на оставшиеся с 2019 года 17 позиций линейки витаминов бренда «Витрум» фармацевтической корпорации «Юнифарм Инк», США. Речь идет о препаратах:

По данным госреестра лекарств, отменять регистрацию препаратов продуктовой линейки компания начала еще в 2015 году. Параллельно шла регистрация продукции в качестве биологически активных добавок. Текущие решения завершили этот процесс.

В прошлом году за продажу препарата «Витрум Бэби» с отозванным регудостоверением на 750 тыс. руб. была оштрафована ростовская аптека «Эскулап». Учитывая негативный опыт, аптекам нужно обратить внимание на массовый отзыв регистраций.

В число отозванных препаратов попали и два торговых наименования хондропротекторов американской корпорации:

Артра® МСМ форте, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, ЛП-001437 от 17.01.2012 г.; Артра® Хондроитин, капсулы, 250 мг, 500 мг, 750 мг, ЛС-001701 от 05.12.2011 г.

Одно из принятых ведомством решений коснулось пролонгированной формы оригинального симвастатина – «Зокор® Форте, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг», владелец регистрационного удостоверения П N016251/01 от 31.03.2010 г., ООО «МСД Фармасьютикалс», Россия.

Также регулятор прекратил регистрацию препаратов:

Блеомицетина гидрохлорид (блеомицин), лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 5 мг, ЛП-001113 от 03.11.2011г., ФГУП СПбНИИВС ФМБА, Россия; Гудлак (лактулоза), сироп, 667 мг/мл, ЛСР-003485/10 от 27.04.2010 г., «Балканфарма – Троян АД», Болгария.

Таисия Кубрина

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