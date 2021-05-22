Минздрав отозвал регистрацию у всех «Витрумов» и статина «Зокор Форте»

Витамины «Витрум» окончательно сменили статус с лекарств на БАД. Минздрав прекратил действие регистрационных удостоверений на 17 торговых наименований американских витаминов. Кроме того, отозвана регистрация двух хондропротекторов и статина «Зокор Форте».
По решению Минздрава с 19 мая прекратили действия регистрационных удостоверений на оставшиеся с 2019 года 17 позиций линейки витаминов бренда «Витрум» фармацевтической корпорации «Юнифарм Инк», США. Речь идет о препаратах:
- Витрум® Антиоксидант (поливитамин+мультиминерал), П N013395/01 от 15.08.2007 г.;
- Витрум® Бьюти Принцесс (поливитамины+ минералы), ЛСР-000863/10 от 10.02.2010 г.;
- Витрум® Бьюти Элит (поливитамины+прочие препараты), ЛС-000183 от 24.02.2010 г.;
- Витрум® Бьюти (поливитамин+прочие препараты), П N013938/01 от 13.08.2007 г.;
- Витрум® Вижн форте, ЛС-001798 от 14.06.2011 г.;
- Витрум® Кардио омега-3, ЛС-000548 от 06.05.2010 г.;
- Витрум® Кидс (поливитамин+минеральные соли), П N015157/01 от 24.03.2009 г.;
- Витрум® Лифт-Скин Q10, ЛСР-001551/08 от 14.03.2008 г.;
- Витрум® Мемори, ЛС-001923 от 01.07.2011 г.;
- Витрум® Остеомаг, П N013230/01 от 11.08.2011 г.;
- Витрум® Пренатал форте (поливитамины+ минералы), П N012053/01 от 06.05.2010 г.;
- Витрум® Пренатал (поливитамины+ минеральные соли), П N013189/01 от 29.07.2010 г.;
- Витрум® Центури, П N013531/01 от 29.03.2011 г.;
- Витрум® Бьюти Люкс, ЛСР-003496/09 от 08.05.2009 г.;
- Витрум® (поливитамины+ минералы), П N012720/01 от 27.04.2010 г.;
- Йод Витрум® для детей (калия йодид), ЛСР-001042/09 от 12.02.2009 г.;
- Йод Витрум® (калия йодид), ЛСР-006273/08 от 06.08.2008 г.
По данным госреестра лекарств, отменять регистрацию препаратов продуктовой линейки компания начала еще в 2015 году. Параллельно шла регистрация продукции в качестве биологически активных добавок. Текущие решения завершили этот процесс.
В прошлом году за продажу препарата «Витрум Бэби» с отозванным регудостоверением на 750 тыс. руб. была оштрафована ростовская аптека «Эскулап». Учитывая негативный опыт, аптекам нужно обратить внимание на массовый отзыв регистраций.
В число отозванных препаратов попали и два торговых наименования хондропротекторов американской корпорации:
- Артра® МСМ форте, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, ЛП-001437 от 17.01.2012 г.;
- Артра® Хондроитин, капсулы, 250 мг, 500 мг, 750 мг, ЛС-001701 от 05.12.2011 г.
Одно из принятых ведомством решений коснулось пролонгированной формы оригинального симвастатина – «Зокор® Форте, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг», владелец регистрационного удостоверения П N016251/01 от 31.03.2010 г., ООО «МСД Фармасьютикалс», Россия.
Также регулятор прекратил регистрацию препаратов:
- Блеомицетина гидрохлорид (блеомицин), лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 5 мг, ЛП-001113 от 03.11.2011г., ФГУП СПбНИИВС ФМБА, Россия;
- Гудлак (лактулоза), сироп, 667 мг/мл, ЛСР-003485/10 от 27.04.2010 г., «Балканфарма – Троян АД», Болгария.
Таисия Кубрина
pharmvestnik