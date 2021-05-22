Индийский регулятор выдал разрешение пяти компаниям на производство средства от черного грибка

Индийский регулятор одобрил заявки пяти фармацевтических компаний на производство препарата «Амфотерицин В» от мукормикоза, среди них Alembic, Emcure и Natco. Потребность в противогрибковом лекарственном средстве возникла на фоне эпидемии черного грибка в стране.

Генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI) удовлетворил заявки пяти фармацевтических компаний на производство противогрибкового препарата «Амфотерицин В» для лечения мукормикоза, или черного грибка, распространившегося по стране среди населения, пишет Business Standard.

Экспертный комитет по вопросам предметной области (SEC) при Министерстве здравоохранения Индии одобрил предложение производителей расширить доступ к лекарству. В настоящее время продажи «Амфотерицина В» на территории страны осуществляются компаниями Abbott, Bharat Serums, Cipla, Sun Pharma и Viatris. Такие фармпредприятия, как Alembic, Emcure и Natco, запросили разрешение на производство препарата.

Финансовый директор Alembic Pharmaceuticals сообщил, что компания ведет согласование вопросов поставок активных фармацевтических ингредиентов и упаковочных материалов со сторонними производителями.

«Мы увеличили производство инъекций Lambin В (липосомального амфотерицина В), чтобы удовлетворить дополнительный спрос. Мы уверены в быстром увеличении нашего производства благодаря использованию передовых технологий», – сказала Sun Pharma.

Viatris и Gilead тесно взаимодействуют с правительством с целью ускорить поставки препарата и помочь удовлетворить растущий спрос на него в Индии, заявил глава филиала Viatris в Индии Ракеш Бамзай.

Несколько индийских штатов столкнулись с сильной нехваткой лекарственного средства, используемого для лечения черного грибка. Заболевание было зарегистрировано в Индии еще до пандемии, однако количество случаев мукомиркоза резко возросло в последнее время. Два штата, Теленгана и Раджастан, объявили об эпидемии инфекции первыми. Такой же шаг позднее сделали штаты Тамилнад, Одиша, Гуджарат и Чандигарх. Национальное правительство обратилось к властям штатов с призывом объявить эпидемию, обязав таким образом местные государственные и частные больницы сообщать обо всех случаях заболевания, сообщает Times of India.

Согласно данным чиновников здравоохранения, всего по стране было отмечено около 5500 случаев заболевания. Мукомиркоз унес жизни уже 126 человек, пишет Times of India.

Владимир Заболотских

pharmvestnik