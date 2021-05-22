Предстоящее сокращение размеров бонусов аптекам изменит расстановку сил на фармрынке

Инициатива депутатов об ограничении размеров бонусов, которые аптеки получают от производителей, будет воплощена в реальную практику, считают эксперты фармацевтического рынка.

Законопроект об ограничении маркетинговых выплат до сих пор не принят Государственной думой. Претерпит ли он изменения при смене состава депутатского корпуса? Об этом поговорим с экспертами рынка в Геленджике 24–25 июня.

Что будет в Геленджике?

«Фармвестник» проводит второе заседание дискуссионного клуба экспертов фармацевтического рынка. Честно и откровенно поговорим о том, как бизнесу выстроить диалог с депутатами Государственной думы, состав которых обновится в сентябре 2021 года.

Проанализируем, как живет рынок по уже принятым законам, и спрогнозируем судьбу законодательных новелл, с которыми предстоит работать новому депутатскому корпусу.

В каком ключе будет продолжено реформирование фармацевтического рынка? Попробуем сформировать консолидированную позицию бизнеса.

К участию приглашены: депутаты Госдумы, представители Минздрава, Росздравнадзора, фармкомпании, аптечные сети, аналитики, дистрибьюторы, онлайн-ритейл, профильные ассоциации.

Встречаемся 24–25 июня в Геленджике!

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