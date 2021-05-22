Предстоящее сокращение размеров бонусов аптекам изменит расстановку сил на фармрынке

Инициатива депутатов об ограничении размеров бонусов, которые аптеки получают от производителей, будет воплощена в реальную практику, считают эксперты фармацевтического рынка.
Законопроект об ограничении маркетинговых выплат до сих пор не принят Государственной думой. Претерпит ли он изменения при смене состава депутатского корпуса? Об этом поговорим с экспертами рынка в Геленджике 24–25 июня.
Что будет в Геленджике?
«Фармвестник» проводит второе заседание дискуссионного клуба экспертов фармацевтического рынка. Честно и откровенно поговорим о том, как бизнесу выстроить диалог с депутатами Государственной думы, состав которых обновится в сентябре 2021 года.
Проанализируем, как живет рынок по уже принятым законам, и спрогнозируем судьбу законодательных новелл, с которыми предстоит работать новому депутатскому корпусу.
В каком ключе будет продолжено реформирование фармацевтического рынка? Попробуем сформировать консолидированную позицию бизнеса.
К участию приглашены: депутаты Госдумы, представители Минздрава, Росздравнадзора, фармкомпании, аптечные сети, аналитики, дистрибьюторы, онлайн-ритейл, профильные ассоциации.
Встречаемся 24–25 июня в Геленджике!