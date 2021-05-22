EMA рекомендовало не делать второй укол при тромбозе после вакцины AstraZeneca

Европейский регулятор обновил рекомендации в отношении вакцины от COVID-19 Vaxzevria компании AstraZeneca, согласно которым препарат не рекомендуется применять, если у пациента было отмечено наличие тромбов в крови. Помимо этого, было предложено проводить обследование привитых людей, у которых ранее наблюдались сгустки крови или низкий уровень тромбоцитов.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) опубликовало дополнительные рекомендации по применению противокоронавирусной вакцины Vaxzevria, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Согласно новым указаниям, препарат от COVID-19 не следует вводить пациентам, у которых наблюдались тромбы с низким содержанием тромбоцитов (тромбоз с синдромом тромбоцитопении, ТТС) после получения первой дозы вакцины.

Кроме того, в течение трех недель после первой прививки предписывается проверять людей с низким содержанием тромбоцитов в крови на предмет наличия у них тромбов, а также единожды вакцинированных пациентов, у которых ранее были отмечены сгустки крови, на предмет низкого уровня тромбоцитов.

Регулятор рекомендовал оказание медицинской помощи тем, у кого были обнаружены тромбы с низким содержанием тромбоцитов после получения первой дозы вакцины.

Ранее EMA признало тромбоз крайне редким побочным эффектом вакцины британско-шведского производителя. Тем не менее было подчеркнуто, что преимущества от ее использования перевешивают риски. В защиту препарата выступала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), не увидев связь между Vaxzevria и тромбозом.

Владимир Заболотских

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