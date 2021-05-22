Комитет Госдумы поддержал законопроекты о введении ответственности за поддельную маркировку

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять во втором, основном чтении законопроект об административной ответственности за нарушение требований о маркировке товаров средствами идентификации, пишет ТАСС.

В Кодексе РФ об административных правонарушениях предлагается прописать, что производство или продажа лекарственных препаратов без маркировки или с нарушением порядка ее нанесения, если эти действия не содержат признаков преступления, влекут штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения, а для юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб. с конфискацией.

Члены комитета при этом рекомендовали включить в законопроект ряд поправок, уточнив, что законопроект в случае его принятия должен вступить в силу с 1 декабря 2021 года.

Комитет также поддержал к первому чтению правительственный законопроект о распространении уголовной ответственности, предусмотренной за производство и сбыт товара без необходимой маркировки, на применение заведомо поддельных средств идентификации. Статью 171.1 Уголовного кодекса РФ предлагается дополнить положением, согласно которому использование заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров будет наказываться штрафом до 300 тыс. руб. либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом до 80 тыс. руб. В случае предварительного сговора или участия в преступлении группы лиц срок лишения свободы может составить до четырех лет со штрафом до 100 тыс. руб. Если речь идет о крупной партии товара, то штраф увеличивается до 400 тыс. руб. Срок заключения также составит до трех лет.

Аптеки сталкиваются с проблемами при сканировании кодов маркировки на лекарствах. Одни средства идентификации «плывут» после контакта с водой, другие не считываются из-за того, что нанесены белым цветом на розовом фоне. Участники рынка предлагают законодательно установить единые требования к производителям по нанесению кодов на упаковку.

Фото: duma.gov.ru

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