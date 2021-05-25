Вакцина Takeda от лихорадки денге оказалась эффективнее препарата Sanofi

Вакцина Takeda от лихорадки денге показала 83,6%-ю эффективность по защите от госпитализации в течение трех лет. Защита от инфицирования за три года снижается с 80,2% до 62%, но при этом препарат Takeda не вызывает более серьезного течения заболевания у ранее не болевших пациентов, как вакцина Dengvaxia от Sanofi.

Японская Takeda представила данные III фазы испытаний вакцины против лихорадки денге, пишет FierceBiotech. Двухдозовая вакцина оказалась на 62% эффективна по прошествии трех лет после получения второй прививки. По истечении года эффективность составляла 80,2%, а после 18 месяцев — 73,3%.

Госпитализацию пациентов вакцина предотвращает в 83,6% по прошествии трех лет. Через год она показывала результат в 95,4%. Исследование под названием TIDES проводилось у более чем 20 тыс. детей в странах Латинской Америки и Азии. Возраст пациентов составлял от 4 до 16 лет, две трети из них получили вакцину, а треть —плацебо.

«Мы видим, что наибольшее снижение [эффективности] происходит у [лихорадки] денге, не требующей госпитализации», — заявил вице-президент и руководитель глобальной программы по денге в Takeda Дерек Уоллес. «Когда мы смотрим на более тяжелую часть спектра денге — лихорадку, требующую госпитализации, мы видим, что эффективность [против нее] выглядит устойчивой в течение трех лет», —добавил он.

FierceBiotech отмечает, что вакцина защищала детей от госпитализации независимо от того, были ли они инфицированы лихорадкой денге ранее. Это условие ранее стало проблемой для препарата Sanofi Dengvaxia.

Sanofi выпустила Dengvaxia в 2016 году, потратив 20 лет и 1,5 млрд долл. на разработку вакцины. Но в 2017 году обнаружилась проблема, связанная с препаратом: компания сообщила, что вакцина может вызывать более серьезные случаи лихорадки денге, если ее вводить людям, которые не были инфицированы ранее.

Раскрытие этих данных спровоцировало скандал на Филиппинах, где власти успели начать массовую кампанию по вакцинации. Правительство Филиппин потребовало от Sanofi компенсацию и дало указание компании убрать Dengvaxia с рынка, в конечном итоге отозвав лицензию на маркетинг препарата в 2019 году.

FDA одобрило препарат, но только для детей в возрасте от 9 до 16 лет, которые ранее были инфицированы лихорадкой денге. В США прививку можно сделать только на Пуэрто-Рико, Американских виргинских островах, Американском Самоа и Гуаме.

Лихорадка денге — это флавивирус, переносимый комарами, выявленный в тропических и субтропических регионах мира, сообщает ВОЗ. Тяжелые формы лихорадки денге включают геморрагическую лихорадку денге или шоковый синдром денге, для которых характерны сильные боли в животе, упорная рвота, учащенное дыхание, кровоточивость десен, усталость, беспокойство и кровь во рвоте.

Николай Соколов

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