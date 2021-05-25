Суд взыскал с производителя 21 млн рублей за чужое название детского чая

Арбитражный суд города Москвы рассмотрел спор между производителями средств для нормализации сна детей под названиями «Баю-Бай» и «Баюшки-Баю». Он присудил правообладателю словесного товарного знака компенсацию в 21,5 млн руб.

Фирма «Здоровье» заплатит правообладателю словесного товарного знака в отношении БАД «Баю-бай» — ООО «Курортмедсервис» 21,5 млн руб. в качестве компенсации за нарушение авторских прав. В течение нескольких лет ответчик выпускал чай для детей «Баюшки-Баю», сходный с первым до степени смешения. Об этом говорится в решении Арбитражного суда города Москвы, которое размещено в системе «Мой арбитр».

Московская компания «Курортмедсервис» с 2012 года является обладателем исключительных прав на словесные товарные знаки «Баю-бай» в отношении товаров нескольких классов, включая фармацевтические препараты, детское питание, чай. В 2020 году представитель организации приобрел в аптеках детский травяной чай производства ООО «Фирма Здоровье» под названием «Баюшки-Баю» и сделал вывод, что этот товар легко спутать с «Баю-Бай»: упаковки не похожи, а вот название — очень. Правообладатель направил «Фирме Здоровье» претензию, но та ее проигнорировала и продолжила производить чай.

В 2018 году «Здоровье» пыталось зарегистрирова товарный знак «Баюшки-Баю» в Роспатенте, но получило отказ именно в связи с тем, что на тот момент уже был зарегистрирован приоритет «Баю-Бай». Тогда фирма попробовала добиться досрочного прекращения правовой охраны ТЗ «Баю-Бай» в судебном порядке, но снова безуспешно. Соответствующее решение суда вступило в силу 9 апреля этого года.

«Курортмедсервис» просил суд взыскать с «Здоровья» 8 млн руб. в виде компенсации, однако затем уточнил исковые требования и запросил 21,5 млн руб. Несмотря на возражения ответчика, 21 мая суд удовлетворил их в полном объеме. При этом, по данным DSM Group, которые приводятся в судебном решении, выручка «Здоровья» за продажу чая «Баюшки-Баю» за три года, которые предшествовали подаче претензии «Курортмедсервиса» (2017-2019), составила 4 млн руб.

Екатерина Погонцева

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