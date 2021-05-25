Правительство направит более 10 млрд рублей на закупку лекарств для фонда «Круг добра»

Мишустин подписал распоряжение о направлении 10 млрд руб. на закупку лекарств для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Это уже второй транш на такие цели в текущем году.

На закупку лекарств для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями будет выделено более 10 млрд руб. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства. Средства поступят в распоряжение фонда «Круг добра», созданного по указу президента Владимира Путина в январе 2021 года.

«Это уже второй транш на такие цели в текущем году. Всего в бюджете этого года на помощь детям, которым требуется особое лечение дорогостоящими препаратами, предусмотрено 60 млрд рублей», – сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Также правительство направит более 520 млн руб. на закупку за рубежом лекарства «Онкаспар» (pegaspargase). По словам премьера, в этом году ожидается поставка почти 2 тыс. упаковок этого лекарства. В дальнейшем потребность в «Онкаспаре» может составить до 2,5 тыс. упаковок в год. «В России оно пока не производится и не зарегистрировано. Но в нем остро нуждаются дети с тяжелыми онкологическими заболеваниями», — сказал Мишустин.

Ранее правительство утвердило порядок помощи детям за счет фонда. В нем фиксируется, что средства можно направлять на оплату уникальных и ресурсоемких способов лечения, покупку лекарств, в том числе не зарегистрированных в России. Также прописана возможность оплаты лечения за рубежом, включая покрытие расходов на транспорт и проживание.

Решение по каждому случаю будет принимать экспертный совет фонда на основании эпикриза и рекомендаций, подготовленных медицинской организацией, где проводилось лечение.

«Круг добра» финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн руб. в год, эти средства поступают в федеральный бюджет. Первый транш фонду – 10 млрд руб. – был направлен 12 февраля. Всего на 2021 год в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 60 млрд руб., на 2022 год – 64 млрд руб., на 2023 год – 68,5 млрд руб.

Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.

Елена Сидорова

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