«Активный компонент» планирует производить онкосубстанции в Санкт-Петербурге

Президент «Активного Компонента» объявил о планах по производству онкосубстанций на площадке компании в г.Пушкин (Санкт-Петербург). Об этом он заявил в ходе пресс-тура 21 мая. Компания планирует пройти европейскую GMP сертификацию.

«Мы рассматриваем производство онкологических фармсубстанций. Это очень социально важная история для государства, поскольку так системно никто цитостатики по полному циклу в России не делает. И это очень серьёзное капиталовложение, потому что мы должны сделать производство, полностью изолирующего типа» — рассказал Александр Семенов. «Безусловно, это рынок тендерных поставок, понятно, что онкопрепараты так просто не купить в аптеке и нам очень важно здесь получить обратную связь от государства в отношении востребованности этих позиций. Если мы получим эту обратную связь, то мы незамедлительно начнем строительство нового производственного участка» — отметил он.

Кроме того, Александр Семенов рассказал о планах компании прохождения GMP сертификации одной из европейских стран для дальнейшего расширения рынка сбыта фармсубстанций.

«В Европу крайне сложно заходить без наличия разрешений. Мы хотели пройти процедуру получения европейской GMP сертификации ещё в прошлом году, но из-за Covid-19 вся эта история остановилась. Мы сейчас ведём работу, нам помогает очень сильно ГИЛС и НП. Владислав Николаевич Шестаков выступает в качестве и эксперта, и аудитора, и помощника в этом вопросе. В этом году или в начале следующего года, мы европейскую GMP сертификацию получим. Параллельно, мы бы хотели получить и ASP сертификат на наши субстанции. И третье, мы очень надеемся, что РФ изменит статус кандидата в PIC/S, как только мы станем их членами — нам станет гораздо проще» — рассказал Александр Семенов.

gxpnews