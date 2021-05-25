Препарат Janssen против болезни Крона сравнили с «Хумирой»

Фармацевтическая компания Janssen, подразделение Johnson & Johnson, представила данные исследования эффективности и безопасности препарата Stelara (ustekinumab), предназначенного для лечения болезни Крона. Результаты испытания под названием SEAVUE оказались не впечатляющими.

Исследователи сравнивали Stelara с его аналогом, лекарством «Хумира» (adalimumab), разработанным американским фармацевтическим производителем AbbVie. В исследовании приняли участие 386 человек со средней или тяжелой формами болезни Крона. Их разделили случайным образом на две группы, которые получали препараты Stelara или «Хумира». 64,9% пациентов, принимавших Stelara, достигли ремиссии в течение одного года по сравнению с 61% участников, которым давали «Хумиру». Перевес оказался на стороне препарата компании Janssen, однако разница не существенна. Второстепенные критерии оценки результатов также не значительны.

С точки зрения безопасности показатели лучше у Stelara. Число пациентов, прервавших терапию по причине ее непереносимости, составило 15,2% у группы, получавшей Stelara, по сравнению с 23,6% среди тех, кто принимал «Хумиру». Кроме того, побочные эффекты были отмечены среди 6,3% участников, получавших Stelara. Этот же показатель составил 11,3% пациентов в группе, которую лечили «Хумирой».

Болезнь Крона является одной из двух основных форм воспалительного заболевания кишечника, которым страдают, согласно оценкам журнала The Lancet, 6—8 млн человек по всему миру. Болезнь связана с нарушениями иммунной системы, которые могут быть вызваны генетической предрасположенностью, диетой и факторами окружающей среды. Ее симптомы могут варьироваться, но чаще всего среди них выделяют боли в животе, болезненную чувствительность, частую диарею, ректальное кровотечение, потерю веса и лихорадку. В настоящее время лекарства от данного заболевания нет.

Stelara – это моноклональное антитело и первый биологический препарат, избирательно ингибирующий определенные интерлейкины. Так называется группа цитокинов, оказывающих регуляторное действие на другие клетки иммунной системы или клетки, участвующие в иммунной реакции организма. Лекарственное средство было одобрено в США для лечения бляшечного псориаза, псориатического артрита, болезни Крона и язвенного колита.

Владимир Заболотских

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