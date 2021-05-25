Программа COVAX столкнулась с дефицитом вакцин

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны G20 помочь деньгами и препаратами для реализации программы COVAX. В нее входят шесть вакцин – от AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Janssen, Moderna и Sinopharm, но запасов COVAX не хватает. Выступавшая 21 мая на Глобальном саммите по здравоохранению (World Health Summit) вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила включить в COVAX российскую вакцину Спутник V. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны G20 помочь деньгами и препаратами для реализации программы COVAX. В нее входят шесть вакцин – от AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Janssen, Moderna и Sinopharm, но запасов COVAX не хватает. Выступавшая 21 мая на Глобальном саммите по здравоохранению (World Health Summit) вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила включить в COVAX российскую вакцину Спутник V.

Механизм COVAX является частью инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT). Предполагается, что страны с высоким уровнем доходов оплачивают закупку вакцин для государств с низкими доходами на душу населения. К концу 2021 года планируется распределить по всему миру более 2 млрд доз вакцин от коронавируса. В настоящее время по программе COVAX забронированы порядка 3 млрд доз вакцин у пяти производителей – AstraZeneca/Oxford (1,27 млрд), Novavax (1,1 млрд), Johnson & Johnson (500 млн), Sanofi/GSK (200 млн) и Pfizer и BioNTech (40 млн).

По словам Гебрейесуса, «около 90% вакцины, использованной в мире, пришлось на страны G20». Он обратился к этим странам с просьбой «в срочном порядке полностью профинансировать» международное партнерство ACT, а также «быстрее поделиться большим числом доз» через COVAX. «Видим резервы для повышения практической отдачи от деятельности образованной в прошлом году Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 и ее вакцинному компоненту – COVAX. Нужно ускорить в ВОЗ процедуру переквалификации новых вакцин, расширение списка вакцин в портфеле указанного механизма.<…> Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса. Мы располагаем еще тремя подобными препаратами, ведем дальнейшие разработки. Наша флагманская вакцина Спутник V зарегистрирована в порядка 70 стран, где проживает около 40% мирового населения», – подчеркнула Татьяна Голикова.

В январе 2021 года фармкомпании Moderna и Pfizer/BioNTech сообщили, что они не смогут поставить заявленное количество доз вакцин, так как столкнулись с нехваткой производственных мощностей. Это вызвало недовольство стран – членов ЕС. Весной 2021 года Еврокомиссия подала в суд на англо-шведскую компанию AstraZeneca за нарушение контрактов на поставку препарата в Евросоюз.

Расширяется количество потенциальных покупателей вакцин. Например, министерство здравоохранения Японии 21 мая одобрило к применению вакцины от AstraZeneca и Moderna. Ранее в этой стране была разрешена к использованию только вакцина от Pfizer/BioNTech.

С начала пандемии как минимум девять человек стали долларовыми миллиардерами за счет роста прибыли фармацевтических компаний, производящих вакцины от COVID-19. Такие данные приводит альянс People’s Vaccine Alliance (в него входят международные правозащитные организации, в том числе Amnesty International, и организации, занятые в сфере здравоохранения).

Список возглавил генеральный директор американской компании Moderna Стефан Бансель, его состояние оценивается в $4,3 млрд, на втором месте — сооснователь и руководитель немецкой BioNTech Угур Шахин ($4 млрд). Также в список вошли иммунолог и инвестор Moderna Тимоти Спрингер ($2,2 млрд), председатель совета директоров Moderna Нубар Афеян ($1,9 млрд), председатель компании ROVI, которая производит упаковку для вакцины Moderna, Хуан Лопес-Бельмонте ($1,8 млрд), ученый и инвестор Moderna Роберт Лангер ($1,6 млрд), соучредитель и главный научный сотрудник китайской фармкомпании CanSino Biologics Чжу Тао ($1,3 млрд), соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Цю Дунсу ($1,2 млрд), соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Мао Хуайхуа с состоянием, оцененным в $1 млрд.

Параллельно страны пытаются популяризовать вакцинацию от COVID-19 среди населения. С 1 июля в Евросоюзе вводятся цифровые сертификаты вакцинации. В документе будет указана информация о прививке, а также о тестировании и о том, что человек уже переболел. Сертификат с QR-кодом будет выдаваться бесплатно. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что документ будет считаться действительным, если прививка была сделана одной из одобренных Европейским агентством лекарственных средств вакцин. Российские препараты в этот список пока не входят.

Фото: mkchita.ru

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