«Ростех» займется производством очков для регуляции циркадианных ритмов

Пермское предприятие «Мотовилихинские заводы» (находится под управлением «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») начало выпускать медицинский кислород для нужд медучреждений. Мощность завода составит до 70 тонн кислорода в месяц, объем инвестиций в проект не раскрывается. Первые поставки запланированы по госзаказу в клиники региона. Пермское предприятие «Мотовилихинские заводы» (находится под управлением «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») начало выпускать медицинский кислород для нужд медучреждений. Мощность завода составит до 70 тонн кислорода в месяц, объем инвестиций в проект не раскрывается. Первые поставки запланированы по госзаказу в клиники региона.

Производство организовано на базе компании «Тепло-М», дочерней структуры ПАО «Мотовилихинские заводы». Мощность в 70 тонн позволит закрыть половину потребности региона, в случае необходимости она может быть увеличена на 20 тонн за счет резервов. С 2022 года в компании рассчитывают поставлять медицинский кислород в соседние регионы.

Медицинский кислород используется для лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения, а также во время хирургических операций, в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Кислородная поддержка пациентов применяется и при лечении пациентов c COVID-19.

В марте 2020 года Правительство РФ назначило еще одну структуру «Ростеха» единственным поставщиком другого оборудования для дыхательной поддержки пациентов с COVID-19 – аппаратов ИВЛ и ЭКМО стоимостью около 7,5 млрд рублей. По состоянию на апрель 2020 года благодаря контрактам с региональными минздравами объем заказов профильной продукции у «Ростеха» превысил 14 млрд рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Тепло-М» на 100% принадлежит ПАО «Мотовилихинские заводы». В 2020 году выручка компании составила 1,087 млрд рублей, чистая прибыль – 15,6 млн рублей.

Фото: dayperm.ru

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