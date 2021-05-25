Pfizer анонсировала начало КИ комбинации вакцин от пневмококковой инфекции и COVID-19

Испытуемые – 600 человек, принимавших участие в III фазе КИ вакцины от COVID-19 от Pfizer и BioNTtech и получивших вторую дозу вакцины не менее чем за 6 месяцев до начала анонсированного Pfizer КИ комбинации препаратов.
Участники будут поделены на три группы: испытуемым из первой группы будут введены 20vPnC и вакцина от COVID-19, то есть суммарно участники из этой группы получат три дозы вакцины от Pfizer и BioNTech и одну дозу – противопневмококковой. Вошедшие во вторую группу получат 20vPnC и плацебо, в третью – BNT162b2 и плацебо.
Ранее вакцины от COVID-19 не рекомендовали комбинировать с другими препаратами, но затем Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что их можно вводить одновременно с другими лексредствами.
В конце февраля 2021 года Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) приняло к рассмотрению заявку от Pfizer, в которой компания запрашивала у регулятора разрешение на коммерциализацию своей противопневмококковой вакцины для людей от 18 лет и старше. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) тоже не выдало разрешение на использование вакцины, хотя заявка была подана и принята к рассмотрению.
Разрешение на экстренное использование двухдозной вакцины от коронавирусной инфекции на основе матричной РНК от компаний Pfizer и BioNTech FDA выдало в декабре 2020 года, тогда же ЕМА одобрило применение препарата на территории Евросоюза. По словам разработчиков, вакцина продемонстрировала свою эффективность в 95% случаев.
В феврале 2021 года Оксфордский университет объявил о намерении провести КИ комбинации вакцин от COVID-19 от англо-шведской фармкомпании AstraZeneca и американской Pfizer. В апреле 2021 года ученые из этого университета пришли к выводу, что риск возникновения тромбов примерно в 95 раз выше у тех, кто болеет COVID-19, чем у тех, кто привился от него препаратами от AstraZeneca, Pfizer или Moderna.
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