Благфонд «Протек» направил в медучреждения пробиотики на 30 млн рублей

В конце апреля благфонд «Протек» передал в Детскую городскую клиническую больницу №9 им. Г.Н. Сперанского (г. Москва) пробиотик «Флорин».

Поставка стала завершающей в очередном этапе лекарственной помощи больницам Саратова, Москвы, Московской и Ярославской областей. С начала года медицинские учреждения получили пробиотики «Флорин Форте» и «Пробифор» производства компании «Аван» на сумму 30 млн рублей. Лекарственные средства используются при терапии болезней ЖКТ, острых кишечных отравлений и ротавирусных инфекций.

«Мы очень ценим партнерство с фармпроизводителями, постоянно расширяем это направление, — рассказала, генеральный директор благотворительного фонда «Протек» Оксана Рябых. — Благодаря их поддержке мы поставляем необходимые лекарства, БАД, витамины в лечебные учреждения. В партнерстве с производственными компаниями благотворительный фонд «Протек» делает все возможное, чтобы повысить доступность препаратов для пациентов. Пробиотики компании «Аван» получили пациенты 12 лечебных учреждений в четырех областях ЦФО, препараты будут использоваться в качестве дополнительной терапии и для реабилитации».

Компания ООО «Аван» (от франц. avant — «вперед») выпускает комбинированный гепатопротектор «Гепафор» и сорбированные пробиотики «Бифидумбактерин форте», «Пробифор», «Флорин форте», которые более 20 лет продаются на российском рынке.

Благотворительный фонд «Протек» — один из крупнейших благотворительных фондов в фармацевтической отрасли — основан группой компаний «Протек» в 2006 году. Фонд реализует программы «Здоровье – людям» и «Новая жизнь».

За деятельность по борьбе с пандемией COVID-19 в 2020 г. благотворительный фонд «Протек» был награжден памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» и благодарственным письмом Президента РФ.

Материал партнера: ГК «Протек»

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