Продажи вакцин от COVID-19 сделали миллиардерами 9 руководителей фармкомпаний

Реализация вакцин от COVID-19 сделала миллиардерами 9 руководителей фармкомпаний. Об этом пишет CNN со ссылкой на People’s Vaccine Alliance, группой, которая объединяет более 50 организаций. В их число входят, в частности, Amnesty International и служба ООН UNAIDS.

Список новых миллиардеров возглавляют генеральный директор Moderna Стефан Бансель и генеральный директор компании BioNTech Угур Сахин, который занимался созданием вакцины в сотрудничестве с Pfizer. Состояние обоих генеральных директоров сейчас составляет около 4 млрд долл.

Высшее руководство китайской CanSino Biologics и первые инвесторы Moderna также стали миллиардерам, так как в ожидании прибыли от вакцин их акции «взлетели до небес», пишет CNN. Стоимость акций Moderna с февраля 2020 года выросла более чем на 700%, а цена акций BioNTech — на 600%. Акции CanSino Biologics выросли примерно на 440% за тот же период. Однодозовая вакцина COVID-19 компании была одобрена для использования в Китае в феврале.

Список новых миллиардеров выглядит следующим образом:

1. Стефан Бансель, генеральный директор Moderna (состояние — 4,3 млрд долл.).

2. Угур Сахин, генеральный директор и соучредитель BioNTech (состояние — 4 млрд долл.).

3. Тимоти Спрингер, иммунолог, инвестор и один из основателей Moderna (состояние — 2,2 млрд долл.).

4. Нубар Афеян, cоучредитель и председатель совета директоров Moderna (состояние — 1,9 млрд долл.).

5. Хуан Лопес-Бельмонте, председатель совета директоров ROVI, компании, заключившей сделку с Moderna по производству и упаковке вакцин (состояние — 1,8 млрд долл.).

6. Роберт Лангер, ученый, инвестор и один из основателей Moderna (состояние — 1,6 млрд долл.).

7. Чжу Тао, соучредитель и главный научный сотрудник CanSino Biologics (состояние — 1,3 млрд долл.).

8. Цю Дунсю, соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics (состояние — 1,2 млрд долл.).

9. Мао Хуиньоа, соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics (состояние — 1 млрд долл).

Активисты People’s Vaccine Alliance заявляют, что рост доходов глав фармкомпаний подчеркивает резкое неравенство в доступе к вакцинам, возникшее в результате пандемии. По их данным, состояние девяти новых миллиардеров в сумме составляет 19,3 млрд долл. Этого достаточно для того, чтобы полностью вакцинировать около 780 млн человек в странах с низким уровнем дохода.

«Эти миллиардеры — воплощение огромных прибылей, которые многие фармацевтические корпорации получают от монополии на эти вакцины», — заявила менеджер по политике здравоохранения Oxfam (компании, которая входит в альянс) Энн Марриотт. «Эти вакцины финансировались за счет государственных средств и должны стать в первую очередь глобальным общественным благом, а не возможностью для частной прибыли», — добавила она.

В связи с этим CNN добавляет, что в пятницу пройдет саммит G20, где будет обсуждаться отказ от интеллектуальной собственности на вакцины. Такую инициативу поддерживают власти США, по их словам, «это глобальный кризис в области здравоохранения, и чрезвычайные обстоятельства пандемии COVID-19 требуют чрезвычайных мер». Против выступает ряд фармкомпаний и некоторые страны.

К примеру, Германия полагает, что защита интеллектуальной собственности жизненно важна для инноваций, и что отмена патентов не приведет к значительному увеличению предложения из-за ограниченных производственных мощностей и дефицита компонентов вакцины.

Фото: biontech.de

Николай Соколов

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