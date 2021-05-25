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Клиентопоток в аптеках возобновил рост после снижения в конце года

Повышенный спрос на медикаменты, отмеченный в весенние и летние месяцы прошлого года, возобновился. Как в сетевых, так и в несетевых аптеках отмечен рост потока клиентов и среднего чека, но увеличение прибыльности при этом отмечено лишь для несетевого сегмента.

Рост потока клиентов в аптеки возобновился, но пока не достиг повышенного уровня весны 2020 года. В сетевых аптеках осенью 2020 года 37% респондентов отметили увеличение клиентопотока, весной 2021 года – 41%. В несетевых аптеках эти показатели составили 33 и 35% соответственно. Об этом свидетельствуют данные весенней волны 2021 года регулярного исследования Pharma-Q «Мнение провизоров-фармацевтов», приведенные компанией Ipsos, поступившие «ФВ».

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Пик прибыльности сетевых аптек пройден: весной 2020 года 40% респондентов отметили увеличение прибыльности, осенью этот показатель уменьшился до 35% и в текущем году сохраняется на прежнем уровне. Для несетевых аптек отмечено увеличение показателя до 28% против 24% в аналогичном периоде прошлого года.

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Средний чек продолжает расти в обоих типах аптек: по сравнению с IV кварталом прошлого года показатель увеличился на 8% и сейчас составляет 530 руб.

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На фоне кризиса заметно активизировались покупки лекарства впрок. Доля провизоров, отметивших, что население с хроническими заболеваниями, покупающих больше упаковок одних и тех же ЛП, увеличилась по сравнению с доковидным периодом весны 2019 года с 50 до 63%. Доля первостольников, отметивших увеличение доли клиентов, покупавших препараты для лечения различных заболеваний в острой фазе, возросло с 36 до 60%.  9ffbc9ef-4337-44ad-8a01-c86ab9a3a892.jpg (105 KB)

Шамиль Ахметзянов
pharmvestnik

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24 мая, 2021 | Просмотров: 130