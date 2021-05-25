«Пульс» возглавил рейтинг фармдистрибьюторов

Аналитическая компания RNC Pharma представила рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I квартала 2021 года. На первой строчке рейтинга – фармацевтическая компания «Пульс».

Таблица. ТОП-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом федеральной и региональной льготы), в денежном выражении, по итогам I кв. 2021 года.

По итогам I квартала 2021 г. лидирует фармацевтическая компания «Пульс». Доля фармдистрибьютора на рынке валовых продаж составляет 13,3%.

Новый год для фармотрасли ознаменовался сокращением объемов рынка, падение пока касалось исключительно розницы, госсектор сокращаться и не думал, более того, здесь все сегменты демонстрировали двузначные темпы роста, отмечают составители рейтинга. За счет этого рынок в целом удалось вытянуть в плюс, но плюс чисто символический, инфляция в 1 кв. 2021 г. более чем втрое превышала показатель прироста.

«Участники рынка к кризису, естественно, как могли готовились, задействовались проверенные способы, в числе которых особого внимания заслуживает стратегия максимального сокращения товарных запасов, — подчеркивается в исследовании RNC Pharma. — Ритейл и так последние годы работал что называется «с колес», но тут отрасль пошла еще дальше, фактически многие готовы были даже мириться с дефектурой, но не увеличивать товарный запас. Как антикризисная мера этот подход допустим, но протянуть целый год в подобном режиме будет очень непросто и в конечном счете для будущего развития отрасли это, скорее, минус».

В госсегменте несмотря на рост тоже не все было гладко. Внимания заслуживает запрос, который ФАС направила крупным производителям, с требованием пояснений о причинах работы с дистрибьюторами, ранее уличенными в нарушениях антимонопольного законодательства. «И хотя в самом запросе было множество «мертвых душ» и общих неточностей, сам факт попытки влияния ФАС на взаимоотношения поставщика с дистрибьютором для будущего развития отрасли знак весьма недвусмысленный», — резюмируют авторы рейтинга.

Материал партнера: «Пульс»

pharmvestnik