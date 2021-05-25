Поставщики ООО «Самсон-Фармы» намерены подать заявление о признании банкротом

В статью были внесены изменения в связи с оплатой части долга. Также уточнено отношение юридического лица к аптечной сети «Самсон-Фарма»

ООО «Самсон-Фарма» могут признать банкротом после обращения в суд нескольких поставщиков — компаний «Амарилис» и «Одас Фарма». Последняя сообщила о своих намерениях 19 мая. «Амарилис» разместил уведомление 13 мая.

Ранее «Амарилис» обращался в суд в связи с неоплатой по договору поставки от 2014 года на сумму более 1,8 млн руб., сообщил «ФВ» представитель компании «Амарилис» Вячеслав Фальковский. Суд удовлетворил требование истца, обязав ООО «Самсон-Фарма» выплатить заявленную сумму, а также неустойку в размере 130 тыс. руб. и расходы по уплате госпошлины в сумме более 30 тыс. руб.

После публикации материала представители ГК «Эркафарм», в которую входит аптечная сеть «Самсон-Фарма», предоставили «ФВ» платежное поручение о выплате юрлицом ООО «Самсон-Фарма» части долга перед «Амарилис» в размере 1 млн 374,8 тыс. руб. Фальковский подтвердил эту оплату, но сообщил, что все равно будет подавать в суд иск о банкротстве.

Оператором аптечной сети выступает юрлицо ООО Аптечная сеть «Самсон-Фарма». Юрлицо ООО «Самсон-Фарма», в адрес которого направлены намерения, находится в состоянии ликвидации, рассказали «ФВ» в ГК «Эркафарм». Согласно данным СПАРК, процедура ликвидации юрлица, полностью подконтрольного сети, началась в феврале 2021 года.

Ранее ООО «Амарилис» обращалось с заявлением о банкротстве в адрес сети «МегаФарм». В 2020 году сеть прекратила свое существование, но должники не могли обращаться в суд с заявлением о банкротстве в связи с действующим тогда мораторием на процедуру для пострадавших отраслей. В 2021 году после его отмены компания «Амарилис» направила намерение о банкротстве сети, после чего спор был урегулирован мирно.

По данным СПАРК, «Одас Фарма» также судится с «Эркафарм», в которую входит «Самсон-Фарма». Одно из дел о задолженности в размере более 1 млн руб. направлено в адрес ЗАО «Эркафарм», сейчас суд рассматривает апелляционную жалобу ответчика. Другое разбирательство, связанное с ООО «Эркафарм Северо-Запад», находится в 1-й инстанции. «Одас Фарма» просит суд взыскать с ответчика задолженность в размере более 3 млн руб. Чуть позже, 19 мая, с таким же намерением выступила компания «Одас Фарма», обнаружил «ФВ» в СПАРКе.

В организации не объяснили, с чем связано соответствующее намерение. Согласно картотеке арбитражных дел, единственное совместное дело компаний «Одас Фарма» и «Самсон-Фарма» — задолженность по договору поставок от 2014 года в размере более 4 млн руб. Как пояснил поставщик «ФВ», компания получила средства в рамках этого производства.

В марте этого года с заявлением о банкротстве в адрес компании «Самсон-Фарма» также обращалась компания «Авеста Фармацевтика», которая позже отказалась от намерения. В 2020 году суд обязал компанию «Самсон-Фарма» оплатить задолженность в адрес ООО «Авеста Фармацевтика» в размере 10,4 млн руб., а также судебные расходы: пени более 1 млн руб. и госпошлину в размере 80 тыс. руб. «Нам удалось урегулировать наш спор мирно», — пояснили «ФВ» в компании «Авеста Фармацевтика».