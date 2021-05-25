ИСКЧ сообщил о подаче документов на клинические испытания вакцины от коронавируса

Компания группы ИСКЧ «Бетувакс» официально подала заявление в Минздрав на получение разрешения для проведения клинического исследования вакцины от коронавируса.

Компания «Бетувакс», входящая в состав ГК «Институт стволовых клеток» (ИСКЧ) сообщила о подаче заявления в Минздрав на получение разрешения для проведения клинического исследования вакцины от коронавируса «Бетувакс». Вакцина «Бетувакс-КоВ-2» создана на основе сферических частиц из природного материала, имитирующих вирусные частицы, содержащие поверхностный антиген (белок) коронавируса, говорится в сообщении, поступившем в «ФВ».

«Данная конструкция вакцины активирует выработку только необходимых защитных антител и клеточного иммунитета при этом снижая теоретические риски антитело-зависимого усиления инфекции», — указано в сообщении.

Отмечается, что может быть быстро оптимизирована под новые штаммы коронавируса. Вакцина не несет в себе генетического материала, избыточной антигенной нагрузки, дополнительных консервантов, стабилизаторов и неорганических адъювантов, что минимизирует риски побочных эффектов, говорится в сообщении.

«Надеемся, что наша вакцина может быть зарегистрирована наряду с государственными разработками и в России появится вакцина, созданная частным биотехом. «Бетувакс-КоВ-2» технологически существенно отличается от уже зарегистрированных вакцин и, по мнению нашей команды, может быть особенно востребована для людей с хроническими и аутоиммунными заболеваниями, для детей и пожилых людей, а также для повторных, так называемых бустерных вакцинаций», – заявил председатель совета директоров ИСКЧ Артур Исаев.

Разработка вакцины ранее была поддержана Фондом развития венчурного инвестирования города Москвы (Moscow Seed Fund). ИСКЧ и Фонд подписали соглашение о выделении займа в размере 36 млн руб. на частичное финансирование исследований, необходимых для государственной регистрации и внедрения вакцины.

ИСКЧ учредил компанию ООО «Бетувакс» в августе 2020 года. В феврале сообщалось, что совет директоров ИСКЧ одобрил договор инвестиционного займа с этой компанией на общую сумму 45 млн руб. для разработки и внедрения вакцины от коронавируса.

Регистрацию в России получили четыре вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Первой стал «Спутник V», или «Гам-КОВИД-Вак», о регистрации которой президент Владимир Путин объявил 11 августа 2020 года. 13 октября Минздрав выдал регистрационное удостоверение вакцине «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор». 20 февраля 2021 года стало известно о регистрации третьей вакцины «КовиВак» Центра Чумакова, а 6 мая Путин заявил о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

Елена Сидорова

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