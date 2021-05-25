Продажи рекомендованных от COVID-19 препаратов выросли в 2,5 раза

За весь период существования рекомендаций Минздрава по оказанию медпомощи при коронавирусной инфекции в них были включены 34 препарата, семь из которых были исключены. «ФВ» совместно с AlphaRM изучил, как повлияло решение регулятора исключить препараты из рекомендаций на их реализацию.

В конце января 2020 года Минздрав выпустил первую версию «Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». С тех пор вышло 11 версий. За весь период существования рекомендаций Минздрава в них включены 34 препарата, семь из которых в процессе отсеялись.

Основываясь на материалах, опубликованных специалистами ВОЗ, в первую версию рекомендаций Минздрав включил три препарата: рибавирин, лопинавир/ритонавир и рекомбинантный интерферон бета-1b. Все они к настоящему моменту уже исключены из списка рекомендованных. В марте в список вошли еще четыре препарата: хлорохин, гидроксихлорохин, тоцилизумаб и интерферон альфа. Два из которых – хлорохин и гидроксихлорохин – впоследствии вышли из протоколов лечения. Дольше всего в списке продержался противомалярийный препарат гидроксихлорохин. Препарат использовали для лечения COVID-19 больше года.

В апреле 2020 года Минздрав издал пятую и шестую версии, куда были включены 12 препаратов. По сей день это пока самое значительное пополнение списка. В последней, 11-ой версии, в списке всего 27 препаратов, не считая вакцины для профилактики. В эту версию были включены два действующих вещества: иммуноглобулин человека против COVID-19 и будесонид. Запись в ГРЛС о регистрации нового средства – иммуноглобулин человека против COVID-19 – появилась в марте 2021 года, а в мае его уже включили в список.

Версия № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Дата публикации 29.01.2020 03.02.2020 03.03.2020 27.03.2020 08.04.2020 28.04.2020 03.06.2020 03.09.2020 26.10.2020 08.02.2021 07.05.2021 Месяц Январь Февраль Март Апрель Июнь Сентябрь Октябрь Февраль Май Включили Рибавирин, Лопинавир/ритонавир, Рекомбинантный интерферон бета-1b — Интерферон альфа Хлорохин, Гидроксихлорохин, Тоцилизумаб Мефлохин, Азитромицин, Надропарин кальция Уминфеновир, Сарилумаб, Метилпреднизолон, Дексаметазон, Барицитиниб, Эноксапарин натрия, Фондапаринукс натрия, Нефракционированный гепарин, Далтепарин Фавипиравир, Олокизумаб, Тофацитиниб, Канакинумаб Левилимаб, Гидрокортизон, Парнапарин натрия Ремдесивир, Апиксабан, Бемипарин натрия, Ривароксабан Нетакимаб, Дабигатрана этексилат Иммуноглобулин человека против COVID-19, Будесонид Исключили — — — Рибавирин — — Хлорохин Мефлохин, Лопинавир+ Ритонавир, Рекомбинантный интерферон бета-1b — Азитромицин Гидроксихлорохин Источник: Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Все в бой

Объем рынка 33 препаратов (за исключением иммуноглобулин человека против COVID-19) за год до пандемии составлял около 53 млрд руб. В 2020 году реализация этих лекарств на всем рынке выросла почти в 2,5 раза до 121 млрд руб. Из них госзакупки составили 59,1 млрд руб., они выросли в три раза по сравнению с 2019 годом. В натуральном выражении рынок вырос более чем в 2 раза, как в государственном секторе, так и в аптечном.

Источник: AlphaRM

Источник: AlphaRM

Жизнь в рекомендациях и без

Большинство препаратов после включения их в протоколы лечения улучшили свои позиции и стали активнее реализовываться как в аптечном сегменте, так и государственном. Около 25 МНН в 2020 году продемонстрировали положительный рост рынка относительно предыдущего года. Четыре препарата впервые поступили на рынок. Что же касается исключенных из рекомендаций МНН, то спрос на них можно проследить по динамике за два года.

Из рисунка ниже видно, что максимальных показателей продажи азитромицина достигли в октябре 2020 года. Спрос начал расти после включения в рекомендации в апреле 2020 года. В 2021, начиная с февраля, реализация его снизилась почти до уровня 2019 года.

Источник: AlphaRM

С гидроксихлорохином наблюдается похожая картина. С марта 2020 года, когда он был включен, спрос на него возрос во много раз, в ноябре, к примеру, в 17 раз относительно аналогичного месяца 2019 года.

Источник: AlphaRM

Препараты, которые не удалялись из списка, пока сохраняют тенденцию к росту. К примеру, умифеновир или дексаметазон. У обоих МНН в течении всего периода положительные приросты относительно предыдущего года.

Источник: AlphaRM

Источник: AlphaRM

Потери в рознице

Присутствие лекарств в протоколах лечения сказалось не только на госсегменте, но и на аптечных продажах, впрочем, как и их исключение из рекомендаций. К примеру, продажи брендов с МНН лопинавир+ритонавир после включения их Минздравом в рекомендации увеличились в четыре раза по сравнению с предыдущим месяцем. А в марте 2020 года, когда население запасалось лекарствами, в аптеках зафиксирован небывалый спрос на лопинавир+ритонавир – реализация препарата увеличилась в 9 раз относительно февраля. У нескольких МНН в таблице спад продаж можно объяснить тем, что они были внесены в протоколы в апреле. В этот период, после небывалой мартовской покупательской активности, россияне немного снизили активность.

Прирост аптечных продаж препаратов, исключенных из списка рекомендованных для применения при COVID-19, до включения и после исключения* МНН Дата включения в список Динамика продаж относительно предыдущего месяца (до включения в список), % Дата исключения из списка Динамика продаж относительно предыдущего месяца (после исключения из списка), % Азитромицин 08.04.2020 -21 08.02.2021 -35 Гидроксихлорохин 27.03.2020 -47 07.05.2021 — Лопинавир+Ритонавир 29.01.2020 304 27.03.2020 -19 Рибавирин 29.01.2020 55 03.09.2020 -54 Интерферон бета-1b 29.01.2020 16 03.09.2020 -5 Мефлохин 08.04.2020 -64 03.09.2020 -8 Хлорохин 03.03.2020 152 03.06.2020 -52 *При расчете учитывалась дата документа. Если препарат включен или исключен в конце месяца, то прирост считался от следующего за ним месяца к предыдущему Источник: AlphaRM

Лидеры рынка

На фармрынке России четыре из анализируемых препаратов ранее не присутствовали. Все они были зарегистрированы в России впервые в 2020 году: фавипиравир, олокизумаб, левилимаб и ремдесивир.

На рынке насчитывается 133 бренда на основе исследуемых 33 МНН. Лидером среди действующих веществ в 2020 году стал препарат ривароксабан бренд «Ксарелто» производства Bayer. Рынок «Ксарелто» увеличился относительно предыдущего года на 77,3%. На второе место поднялся умифеновир, с четырьмя различными торговыми наименованиями. Рост реализации умифеновира еще значительнее, по сравнению с 2019 годом объем увеличился почти в 5 раз. На третьем месте апиксабан, сохранивший свою позицию по сравнению с 2019 годом. Азитромицин занимает четвертую строчку. На рынке в 2020 году насчитывалось около 27 торговых марок с действующим веществом азитромицин. Это самое большое количество брендов на одно МНН в десятке. В ТОР10 вошел и поднялся на пятое место противовирусный препарат фавипиравир, одобренный в 2020 году. В настоящий момент зарегистрировано четыре средства на основе фавипиравира: «Авифавир», «Коронавир», «Арепливир», «Фавибирин». Все они российского производства.

ТОР10 МНН включенных в рекомендации Минздрава при COVID-19 (за весь период пандемии) на фармрынке в 2020 году Рейтинг МНН Количество брендов в 2020 году Объем реализации, млрд руб. Прирост реализации 2020/2019, % 2020 2019 1 1 Ривароксабан 1 20,7 77,3 2 8 Умифеновир 4 15,4 407,0 3 3 Апиксабан 1 11,0 122,7 4 5 Азитромицин 27 10,5 161,6 5 — Фавипиравир 4 8,8 — 6 6 Эноксапарин натрия 9 7,9 112,1 7 4 Дабигатрана этексилат 1 7,1 53,7 8 — Олокизумаб 1 4,6 — 9 12 Тоцилизумаб 1 4,5 254,4 10 10 Гепарин натрия 10 4,3 86,7 Источник: AlphaRM

Среди анализируемых корпораций максимальную долю занимает Bayer – 17,2%. Отечественная компания «Отисифарм» уступает лидеру – ее доля 11,4%. Наибольший рост в рейтинге демонстрирует компания «Р-Фарм». Основной канал реализации препаратов компании – учтенных в данном обзоре – госсегмент. Рост объема закупок торговых марок корпорации обеспечен в основном реализацией олокизумаба и фавипиравира.