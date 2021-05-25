Мишустин поручил направить 25 млрд рублей на помощь пациентам с COVID-19

Минздрав и Минфин должны обеспечить перечисление не менее 25 млрд руб. на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь и еще не менее 25 млрд руб. – на помощь людям, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция. Такое поручение дал председатель правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме, сообщается на сайте кабмина. В частности, Минздраву и Минфину поручено до 26 мая направить не менее 25 млрд руб. из бюджета Федерального фонда ОМС на дополнительное финансовое обеспечение предоставления застрахованным лицам специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями.

Кроме того, должно быть направлено не менее 25 млрд руб. на предоставление бюджетам территориальных фондов ОМС межбюджетных трансфертов для дополнительного финансового обеспечения медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

Выступая 12 мая перед депутатами, премьер-министр заявил о продлении действия регистрационных удостоверений лекарств против COVID-19, зарегистрированных по упрощенной схеме, чтобы препараты продолжали быстро поступать в оборот. Правительство намерено подготовить соответствующие изменения в законодательство.

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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