«ЭпиВакКорона» будет зарегистрирована в новой лекарственной форме

Глава «Вектора» сообщил о подаче в Минздрав документов на новую лекарственную форму вакцины «ЭпиВакКорона». Иммунобиологический препарат будет выпускаться в предварительно заполненных шприцах дополнительно к ампулам.

В ближайшие несколько недель ГНЦ ВБ «Вектор» может получить разрешения на новую лекарственную форму вакцины для профилактики COVID-19. Как сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов, «ЭпиВакКорону» планируют выпускать в предварительно заполненных шпирц-дозах.

«Мы рассчитываем, что в середине июня сможем внести изменения в наше регистрационное удостоверение с включением дополнительной лекарственной формы», — сообщил Максютов в рамках XIII Ежегодного Всероссийского Конгресса по инфекционным болезням, передает корреспондент «ФВ». По его словам, документы на внесение изменений поданы в Минздрав неделю назад.

Иммунобиологический препарат в новой лекарственной форме будет выпускаться дополнительно к ампулам. Предварительно заполненные шприцы могут применятся в прививочных кабинетах, где требуется полная готовность «ЭпиВакКороны» к введению, что позволит сокращать и упрощать саму процедуру вакцинации.

Максютов также сообщил о продолжающемся масштабировании производства «ЭпиВакКороны». В мае 2020 года производственные возможности позволяли выпскать не более 3 тыс. доз вакцины в месяц, сообщил директор ГНЦ ВБ «Вектор». В феврале-марте 2021 года выпускалось уже 0,5 млн доз вакцины в месяц. В апреле производственные мощности «Вектора» позволили выпустить более 1 млн доз «ЭпиВакКороны».

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Елена Воронина

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