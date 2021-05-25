«Ирвин» поставит «Эврисди» пациентам со СМА на сумму 227,6 млн рублей

Компания «Ирвин» поставит препарат рисдиплам «Эврисди» для подопечных фонда «Круг добра». Сумма контракта – 227,6 млн руб. Эта компания единственная подала заявку на поставку этого препарата.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан заключит контракт с компанией «Ирвин» на поставку препарата рисдиплам на сумму 227 589 907,20 руб. Эта компания единственная подала заявку на поставку этого препарата.

Препарат применяется для лечения СМА. Его выпускает компания Roche под брендом «Эврисди». Препарат зарегистрирован в России в ноябре 2020 года.

13 мая на заседании экспертного совета фонда «Круг добра» глава фонда Александр Ткаченко заявил, что до конца 2021 года все пациенты со спинальной мышечной атрофией (СМА) будут обеспечены необходимыми медикаментами. По его словам, для этого фонд закупит дополнительные партии препаратов нусинерсен и рисдиплам.

В апреле на участие в девяти аукционах, объявленных Федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения граждан на поставку препарата рисдиплам, подала заявку только компания «Ирвин». Члены комиссии признали ее соответствующей требованиям, теперь эта компания будет поставлять препараты в регионы для подопечных фонда «Круг добра».

Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.

Фото: Roche



Елена Сидорова

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