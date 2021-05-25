Госдума приняла поправки о принудительном лицензировании производства лекарств для экспорта

Депутаты одобрили изменения в Гражданский кодекс, которые позволят выдавать принудительную лицензию для производства препаратов на экспорт. В начале мая в ГК уже вносили поправки относительно использования изобретения без согласия патентообладателя. Пока в России есть один пример выдачи правительством такой лицензии.

Государственная дума в третьем окончательном чтении приняла законопроект, согласно которому правительство сможет принять решение об использовании изобретения для производства лекарственного средства в целях экспорта без согласия патентообладателя, передает корреспондент «ФВ». Для этого документом вносится дополнительная статья 1360.1 в часть четвертую Гражданского кодекса.

Согласно законопроекту, правительство вправе принять такое решение в случаях и на условиях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. При этом патентообладатель должен быть уведомлен о решении и получить соразмерную компенсацию.

К тому же, решение правительства должно содержать сведения об объеме производства препарата, необходимого для экспорта в иностранное государство. Упаковка такого лекарственного средства должна иметь специальное обозначение.

Основания и порядок принятия решения и прекращения его действия, порядок определения срока действия решения, порядок направления уведомления патентообладателю, а также методику определения размера компенсации и порядок ее выплаты также должно будет утвердить правительство.

В начале мая в четвертую часть ГК уже были внесены поправки, касающиеся принудительного лицензирования. Согласно изменениям, правительство сможет выдать лицензию не только в целях обороны и безопасности государства, но и для охраны жизни и здоровья граждан.

В России был только один случай выдачи принудительной лицензии на производство препарата. Ее получила компания «Фармасинтез» в начале года на выпуск ремдесивира, который охраняется патентами компании Gilead Sciences. Производитель оригинального препарата обратился в Верховный суд, чтобы оспорить решение правительства.

Маргарита Грошева

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