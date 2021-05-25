Швейцария и ВОЗ открывают глобальное хранилище для изучения патогенов

ВОЗ и Швейцария запускают первое хранилище проекта BioHub, которое будет использоваться для совместного изучения вирусов и разработки методов борьбы с ними всеми странами мира. В первую очередь программа будет сосредоточена на борьбе с вирусом SARS-CoV-2.

ВОЗ и Швейцария подписали меморандум по запуску первого объекта программы BioHub, который предназначен для обмена патогенами и вирусами между лабораториями и исследователями во всем мире. Об этом говорится на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения.

Базирующееся в Шпице, Швейцария, учреждение станет центром, предназначенным для безопасного получения, секвенирования, хранения и подготовки биологических материалов патогенов для распределения в другие лаборатории. Это поспособствует оценке рисков, которые они представляют, и поддержит глобальную готовность к борьбе с ними, отмечает ВОЗ.

«Тесное международное сотрудничество для обеспечения своевременного обмена эпидемиологическими и клиническими данными, а также биологическими материалами имеет первостепенное значение. Швейцария поддерживает инициативу ВОЗ BioHub на ее начальном этапе, предоставляя необходимую инфраструктуру для швейцарской лаборатории биобезопасности в Шпице. Этим мы надеемся внести свой вклад в создание международной системы обмена SARS-CoV-2 и другими появляющимися патогенами», – заявил член Федерального Совета Швейцарии Ален Берсе.

В настоящее время обмен патогенами в основном осуществляется между странами на двусторонней основе и в разовом порядке, что замедляет их изучение и оставляет некоторые страны без доступа к инструментам борьбы с вирусами, говорится в сообщении ВОЗ.

BioHub позволит государствам, участвующим в программе, обмениваться биологическими материалами с платформой и друг с другом на заранее согласованных условиях, которые включают биобезопасность и биозащиту.

Также ВОЗ предоставит доступ к BioHub квалифицированным организациям, таким как фармпроизводители, для разработки побочных медицинских продуктов и их справедливого распределения по странам.

ВОЗ проводит пилотную фазу, проверяя работу оперативных механизмов обмена такими материалами с объектами системы BioHub. В данный момент эксперимент проводится на SARS-CoV-2 и его штаммах. По результатам пилотного проекта BioHub перейдет с SARS-CoV-2 и его вариантов на другие патогены и объединит своих партнеров с другими репозиториями и лабораторными сетями в 2022 году.

Николай Соколов

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