«Фармстандарт» и «Фармэко» выиграли дополнительные аукционы на поставку Спинразы и Эврисди для подопечных фонда «Круг добра»

ФКУ Минздрава РФ, ответственное за закупку зарегистрированных на территории России препаратов для фонда «Круг добра», 13 и 14 мая 2021 года объявило дополнительные аукционы на закупку Спинразы (нусинерсен) и Эврисди (рисдиплам). Победители были объявлены 24 мая: «Фармстандарт» поставит фонду нусинерсен на 143,8 млн рублей, входящая в ГК «Фармэко» компания «Ирвин» – рисдиплам на 376,9 млн рублей. ФКУ Минздрава РФ, ответственное за закупку зарегистрированных на территории России препаратов для фонда «Круг добра», 13 и 14 мая 2021 года объявило дополнительные аукционы на закупку Спинразы (нусинерсен) и Эврисди (рисдиплам). Победители были объявлены 24 мая: «Фармстандарт» поставит фонду нусинерсен на 143,8 млн рублей, входящая в ГК «Фармэко» компания «Ирвин» – рисдиплам на 376,9 млн рублей.

На закупку нусинерсена был объявлен один аукцион, рисдиплама – два (на 227,6 млн рублей и на 149,3 млн рублей).

Весной 2021 года компания «Фармстандарт» принимала участие в плановых аукционах на закупку Спинразы для подопечных фонда и выиграла 26 аукционов из 29, еще 3 аукциона ушли компании «Фармстор» Валерия Наумочкина. В феврале этого же года компания «Биотэк» Бориса Шпигеля экстренно поставила нусинерсен для «Круга добра» на 128,8 млн рублей.

Спинраза является первым в мире препаратом для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), лексредство с 2020 года входит в перечень ЖНВЛП.

Компания «Ирвин» также ранее побеждала в профильных аукционах. В апреле 2021 года она выиграла плановые аукционы на закупку Эврисди для фонда «Круг добра».

Рисдиплам используется во всем мире для терапии СМА у детей и взрослых наряду со Спинразой и Золгенсмой (онасемноген абепарвовек). Регудостоверение на него было выдано в ноябре 2020 года, препарат не входит в перечень ЖНВЛП.

Правительство РФ 24 мая выделило фонду «Круг добра» 10,2 млрд рублей на закупку лекарств, зарегистрированных в России. Это уже второй транш, первый был произведен в феврале 2021 года.