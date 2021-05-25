Китайская Anke вывела на российский рынок высокопольный томограф 1,5 Тл

SuperMark 1,5 Тл стал вторым высокопольным томографом производства компании из КНР, зарегистрированным в РФ, но сейчас остается единственным. В 2011 году томограф Superscan 1,5 Тл производства китайской Ningbo Xingaoyi Magnetism Co зарегистрировала компания ЗАО «Технофор», однако медизделие лишилось разрешения на обращение по постановлению Правительства РФ №1416 от 27 декабря 2012 года.
Как пояснил Vademecum владелец «СМ-Лабсервис» Эльдар Кожемов, ориентировочная стоимость SuperMark не раскрывается, однако МРТ планируется поставлять на российский рынок с дисконтом к среднерыночным ценам.
В феврале 2021 года «СМ-Лабсервис» получил регудостоверение на 64-срезовый компьютерный рентгеновский томограф Anatom 64 в двух моделях – Precision и Clarity, на регистрации в Росздравнадзоре находится и модель с разрешением 128 срезов.
Shenzhen Anke High-Tech Co – американо-китайский разработчик медоборудования в области медицинской визуализации, основан Академией наук КНР и корпорацией Analogic в 1986 году. Компания выпускает МРТ, КТ, УЗИ, инжекторы и другое медоборудование, клиентами Anke выступают 10 тысяч клиник и 400 ветеринарных центров по всему миру.
По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «СМ-Лабсервис» на 100% принадлежит Эльдару Кожемову. В 2020 году компания выручила 138 млн рублей. Кроме того, Эльдар Кожемов владеет 80% российского представительства Anke ООО «Анке Рус». По данным ЕИС в сфере закупок, с начала 2021 года компания заключила контракты на поставку КТ в центральные районные больницы Республики Крым, Ростовской области, а также Минздраву Татарстана на общую сумму 194,3 млн рублей.