«Ирвин» и «Фармстандарт» поставят препараты для лечения СМА

Компания «Ирвин» поставит препарат «Эврисди» для подопечных фонда «Круг добра» по очередному контракту, сумма которого составляет 149,2 млн руб. «Фармстандарт» поставит «Спинразу» на сумму 143,8 млн руб. Эти компания подали единственные заявки на поставку этих препаратов.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан 24 мая подвел итоги очередного аукциона на поставку препарата рисдиплам («Эврисди»). Компания «Ирвин» единственная подала заявку на поставку этого препарата, с ней и будет заключен контракт на сумму 149 272 203,84 руб.

Препарат применяется для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Его выпускает компания Roche под брендом «Эврисди». Препарат зарегистрирован в России в ноябре 2020 года.

В апреле на участие в девяти аукционах, объявленных Федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения граждан на поставку препарата рисдиплам, подала заявку только компания «Ирвин». Члены комиссии признали ее соответствующей требованиям, и теперь эта компания будет поставлять препараты в регионы для подопечных фонда «Круг добра». 21 мая конкурсная комиссия Центра лекобеспечения рассмотрела единственную заявку от «Ирвин» на поставку этого препарата, она признана соответствующей требованиям, и с компанией будет заключен контракт на сумму 227 589 907,20 руб.

Кроме того, подведены итоги аукциона на поставку препарата «Спинраза» (МНН нусинерсен) для обеспечения пациентов со СМА. Единственная заявка была от компании «Фармстандарт», с ней и будет заключен контракт на поставку препарата на сумму 143 843 502 руб.

13 мая на заседании экспертного совета фонда «Круг добра» глава фонда Александр Ткаченко заявил, что до конца 2021 года все пациенты со СМА будут обеспечены необходимыми медикаментами. По его словам, для этого фонд закупит дополнительные партии препаратов нусинерсен и рисдиплам.

Правительство направляет на закупку лекарств для подопечных фонда «Круг добра» очередной транш в размере более 10 млрд руб. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.

Елена Сидорова

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