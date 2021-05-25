Комиссия ФАС признала недостоверной рекламу «Мирамистина»

Реклама «Мирамистина», которая распространялась в эфире телеканалов в начале года, нарушает закон «О рекламе». Производителю «Инфамед К» выдали предписание об устранении нарушений.

Комиссия Федеральной антимонопольной службы признала рекламу лекарственного препарата «Мирамистин» недостоверной, нарушающей закон «О рекламе». Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе регулятора.

В ФАС уточнили, что реклама препарата распространялась в январе и феврале 2021 года в эфире телеканалов «Россия 1», «Первый канал», «Телекомпания НТВ», «ТНТ». В рекламе сообщалась недостоверная информация о преимуществах «Мирамистина» перед другими препаратами, применяемыми при лечении заболеваний ЛОР-органов, сообщили в пресс-службе.

В рекламе «Мирамистина» были нарушены требования п.1 ч.3 ст.5 закона «О рекламе». Согласно этому пункту, недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующую действительности информацию о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами других производителей.

Производителю и рекламодателю препарата – ООО «Инфамед К» – выдали предписание устранить нарушение. «Материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном правонарушении для вынесения постановления о штрафе», – уточнили в пресс-службе ФАС.

«ФВ» направил запрос в ООО «Инфамед К» с просьбой прокомментировать решение регулятора.

Фото: fas.gov.ru

Маргарита Грошева

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