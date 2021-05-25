Минздрав сформировал регистр получателей льготных лекарств

Минздрав России завершил сбор данных и наполнение Федерального регистра пациентов, для которых предусмотрено льготное обеспечение лекарствами, медизделиями и лечебным питанием.

Минздрав России завершил сбор данных и наполнение Федерального регистра пациентов, который поможет определить потребность в льготных лекарствах и в лечебном питании как для федеральных, так и для региональных льготников. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на IX международном конгрессе «Оргздрав – 2021. Эффективное управление в здравоохранении», пишет ТАСС.

«В 2020 году мы сформировали программное обеспечение, позволяющие консолидировать данные обо всех категориях льготников. Сейчас закончено наполнение этого ресурса», – заявил Мурашко.

В октябре 2020 года председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в России федерального регистра льготников, в котором будет собрана информация о гражданах, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.

В феврале директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Астапенко на заседании экспертного совета по здравоохранению в Совете Федерации говорила, что Минздрав рассчитывает запустить регистр льготников к июлю. Она отметила, что «это безусловно очень важный шаг, первый шаг к дальнейшему переходу на страховое лекарственное обеспечение».

Елена Сидорова

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