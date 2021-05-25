Data MATRIX и «Нетрика» станут партнерами в сфере клинических исследований лекарств

Технологическая компания в области клинических исследований Data MATRIX и группа компаний «Нетрика», центр ИТ-экспертизы по управлению проектами в государственном секторе, объявили о стратегическом партнерстве.

Документ предполагает совместную реализацию проектов в области клинических исследований на основе данных «реального мира» и исследований рутинной клинической практики. Одно из направлений деятельности ГК «Нетрика» — интеграция медицинских информационных систем и бизнес-аналитика в сфере здравоохранения. Компания «Нетрика Медицина» развивает региональные государственные информационные системы для здравоохранения в 20 регионах РФ и входит в ТОП-5 поставщиков ИТ для здравоохранения по версии Cnews.

Компетенции «Нетрика Медицина» и экспертиза Data MATRIX в области глубинной обработки данных, опыт в индустрии клинических исследований и создании прикладных решений позволят обеспечить синергетический эффект при создании единой системы доказательств эффективности терапии в реальной жизни (Real World Evidence), основанной на анализе комплексных клинических данных.

Значительное увеличение оборота электронных данных создает беспрецедентную возможность для модернизации цифровых технологий и совершенствования процессов мониторинга лекарственных средств. Сотрудничество и широкие перспективы данного направления для индустрии здравоохранения позволят совершенствовать клинические рекомендации, строить профили эффективности лекарственных терапий, проводить качественные фармакоэкономические исследования и многое другое.

«Решение о партнерстве с «Нетрикой» принято не случайно, – рассказал президент Data MATRIX Дмитрий Шаров. – Наша первоочередная задача – усовершенствование доступа к качественному лечению для пациентов с учетом самых высоких стандартов безопасности и технологий. А учитывая, что данные из обычных рандомизированных контролируемых исследований не могут обеспечить полный объем информации о применении препаратов, объединение усилий позволит оценивать исследования не только через призму золотого стандарта, но и фактических доказательств и RWE, которые отражают практический опыт пациентов в реальной ситуации».

Как отметил директор по развитию компании «Нетрика Медицина» Владимир Соловьев, множество данных о здоровье сегодня хранится в цифровом виде – данные электронных медицинских карт, дневники пациентов, данные с носимых устройств и средств мониторинга – так называемые данные реального мира.

«Наш опыт в сфере интеграции медицинских информационных систем позволяет консолидировать информацию о здоровье из разных источников, – подчеркнул он. – Объединив усилия с партнерами, мы сможем использовать полученные данные в научных и коммерческих целях: для мониторинга безопасности лекарственных препаратов в реальной клинической практике, для сравнения разных методов лечения, выявления медицинских потребностей пациентов, поиска новых областей применения препаратов. Клинические исследования на основе данных реального мира – общемировой тренд. Включение России в эти процессы повысит безопасность российских пациентов и улучшит конкурентоспособность российской фармацевтической промышленности и ускорит разработку новых лекарственных препаратов – это важная задача в свете пандемии COVID-19».

Материал партнера: Data MATRIX

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