Британский антимонопольный регулятор проверит крупнейшую сделку AstraZeneca на 39 млрд долларов

Британский антимонопольный регулятор проверит сделку по поглощению шведско-британской AstraZeneca американской Alexion. Компании окончательно подписали соглашение в конце 2020 года, его сумма составляет 39 млрд долл. Ведомство полагает, что это поглощение даст AstraZeneca слишком значительное рыночное преимущество.

Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) проверит соглашение AstraZeneca о покупке американской компании Alexion, подписанное в конце 2020 года, пишет Reuters. Эта сделка должна стать крупнейшей в истории компании, ее сумма составляет 39 млрд долл. Ведомство считает, что это приобретение может помешать свободной конкуренции на рынке Великобритании и на других рынках.

CMA заявило, что приглашает заинтересованные стороны прокомментировать сделку, чтобы помочь в ее оценке. Регулятор установил крайний срок для таких комментариев, это можно сделать до 3 июня.

«Начало официальной проверки британской CMA – еще один важный шаг на пути к завершению предполагаемого приобретения, которое, как мы по-прежнему ожидаем, произойдет в III квартале 2021 года», – заявил представитель AstraZeneca.

Alexion специализируется на разработке препаратов, избирательно ингибирующих иммунные процессы для борьбы с аутоиммунными заболеваниями. Наиболее известным лекарственным средством, выпущенным Alexion, является «Солирис», одобренный в нескольких странах для лечения таких заболеваний, как пароксизмальная ночная гемоглобинурия и атипичный гемолитико-уремический синдром. Его объем продаж в 2019 году составил 4 млрд долл. AstraZeneca полагает, что доработанная версия препарата будет иметь еще больший рыночный потенциал.

Также Alexion сообщала, что планирует реализовать более 20 программ по лечению редких заболеваний, 10 из которых будут запущены уже к 2023 году. В частности, компания заявила, что тестирует медьсодержащий препарат ALXN1840 для лечения болезни Вильсона, терапию, нацеленную на амилоидную фибриллу, CAEL-101 для лечения амилоидоза легкой цепи и ALXN2040 от внесосудистого гемолиза.

Общая выручка Alexion в 2019 году составила 5 млрд долл., показав рост на 21% с 2018 года. Сам производитель ранее прогнозировал рост продаж до 10 млрд долл. к 2025 году. AstraZeneca планирует в дальнейшем ускорить этот рост за счет вывода препаратов на новые рынки, например, Китай.

Николай Соколов

pharmvestnik