Росстат зафиксировал увеличение выпуска лекарств и медицинских материалов в России

За четыре месяца 2021 года производство лекарств и медицинских материалов в России выросло на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает Росстат. Российские производители увеличили выпуск различных медизделий, в том числе перевязочных материалов.

Выпуск лекарств и медицинских материалов в апреле этого года вырос на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 14% по сравнению с апрелем 2019 года. Такие данные приводит Росстат, они опубликованы на сайте службы. Относительно марта 2021 года производство медикаментов и материалов, применяемых в медицинских целях, уменьшилось на 13,6%. За четыре месяца этого года их производство выросло на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Производители изготовили препаратов на 43,8 млрд руб., что аналогично показателям апреля 2020 года и на 1,9% меньше, чем в марте этого года. Также они произвели 1,3 млрд доз вакцин и сывороток – это на 3,6% больше, чем в апреле 2020 года, и на 1,2% меньше, чем в марте. Выпуск фармацевтических субстанций в апреле снизился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 8,2% по сравнению с мартом этого года.

В прошлом месяце в России произвели 64,6 т витаминов, провитаминов и их производных – это на 34,5% больше, чем в апреле прошлого года, и на 24,7% больше, чем в марте этого года. Антибиотиков в апреле этого года выпустили 58,7 т – это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, также превышены показатели марта 2021 года на 8,5%.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарствами, изготовлено 29,3 млн упаковок, что на 45,2% больше, чем в апреле прошлого года, и на 11,4% больше, чем в этом марте. Также в апреле российские компании выпустили 23,3 млн упаковок клейких перевязочных материалов, что на 9,5% меньше, чем в апреле прошлого года, и на 5,9% больше, чем в марте 2021 года.

Оборудования и приборов, применяемых в медцелях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в апреле выпущено на 2,4 млрд руб., что на 14,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 38,4% больше, чем в марте 2021 года. За четыре месяца 2021 года производство сложной электронной продукции медназначения снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5%, составив 6,6 млрд руб.

Григорий Дубов

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