Госдума приняла во II чтении законопроект о штрафах за оборот немаркированной продукции

Госдума приняла во втором чтении законопроект об административной ответственности за нарушение требований о маркировке товаров средствами идентификации, который предусматривает штрафы для юридических лиц в размере до 500 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС 25 мая 2021.

Автором инициативы выступил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ). В Кодексе об административных правонарушениях предлагается установить, что производство или продажа лекарственных препаратов без маркировки или с нарушением порядка ее нанесения, если эти действия не содержат признаков преступления, влекут штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией.

Ввод в оборот других товаров, за исключением лекарств, которые должны маркироваться, будет наказываться штрафом для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. с конфискацией предметов административного правонарушения. В случае повторного нарушения штрафы увеличиваются до 10-20 тыс. и до 100-500 тыс. рублей соответственно. При этом законопроектом предусмотрена конфискация в том числе «производственного оборудования, использованного для изготовления немаркированного товара» или приостановка работы юридического лица на срок до 90 суток с конфискацией.

Законопроектом предусмотрены и санкции за не связанную с вводом в оборот продажу, возмездную или безвозмездную передачу немаркированных немедицинских товаров в виде штрафа для граждан в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, во всех случаях с конфискацией предметов правонарушения. Повторное нарушение повлечет повышенные штрафы вплоть до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

gxpnews