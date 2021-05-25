Российские ученые создали новые лекарства для борьбы с опасными грибками

Биохимики из России разработали несколько новых препаратов, состоящих из молекул двух противогрибковых средств и способных уничтожать даже самые стойкие болезнетворные грибки. Описание разработки опубликовал научный журнал Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, кратко об этом пишет пресс-служба Российского научного фонда.

«Мы создали эффективную молекулу гибридного противогрибкового препарата. Она хорошо растворяется в водных средах и при этом обладает достаточно высоким сродством с жирами для проникновения в клеточные мембраны грибов. Сам факт такой вариативности повышает наши шансы в борьбе с лекарственной устойчивостью грибков», – рассказал один из авторов статьи, профессор Института химии растворов РАН Герман Перлович.

gxpnews