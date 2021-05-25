Луи Пастер или Иван Грозный: как российские фармработники отнеслись к новому профессиональному празднику

19 мая объявлен в России днем фармацевтического работника. В 2021 году этот праздник отмечался впервые и еще, вероятно, не стал общепринятым среди тех, к кому имеет непосредственное отношение. GxP News провел среди своих читателей опрос, что для них значит этот праздник, и как его собираются праздновать.

Большинство респондентов считает 19 мая поводом для работников отрасли вспомнить о своем профессиональном призвании, второй по частоте ответ — это еще «один скромный профессиональный праздник в российском календаре».

Респонденты не планировали отмечать этот праздник ни в тот же день, ни в конце недели, ограничившись обычным поздравлением коллег.

Кубок Гигиеи (змея, обвившая кубок) используется как основной символ фармации по меньшей мере с 1796 года, когда его выгравировали на монете, созданной для Парижского Общества Фармации. 42% респондентов считают, что это по-прежнему самый подходящий символ. Но 37% считают, что пришло время сменить знак, выбрав что-то более позитивное, без змеи.

В числе тех, кто мог бы стать «покровителем» российских фармработников, лидирует французский химик и микробиолог Луи Пастер (32% респондентов выбрали его), и только немного уступают Асклепий, античный бог медицины, и царь Иван Грозный, основавший в России первую аптеку. Оба они набрали по 21%. Так что, вероятно, можно сказать, что несмотря на то, что речь идет о российском празднике, фармотрасль воспринимает себя частью мирового сообщества.

gxpnews