Россельхознадзор сообщил о снижении цены на вакцину против коронавируса

По инициативе Руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта подведомственное Службе ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») снизило цену на новую вакцину против коронавирусной инфекции (COVID-19) для плотоядных животных «Карнивак-Ков», отмечается в сообщении. Снижение стоимости стало возможным за счет увеличения спроса и, соответственно, объемов производства вакцины. Отпускная цена за две дозы вакцины «Карнивак-Ков» (предусмотрена двукратная вакцинация) теперь составляет 500 рублей с НДС вместо ранее заявленных 588 рублей.
При этом рекомендуемая торговая наценка при дальнейшей реализации вакцины не должна превышать 30%.
Вакцина «Карнивак-Ков» – единственный зарегистрированный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных. Работа по созданию вакцины «Карнивак-Ков» была выполнена за счет средств ФГБУ «ВНИИЗЖ» в рамках внутренней тематики научно-исследовательских работ «Ветеринарное благополучие». Бюджетных ассигнований на разработку препарата не поступало.
Разработанная подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» вакцина против коронавирусной инфекции (COVID-19) плотоядных животных сорбированная инактивированная «Карнивак-Ков» является иммунобиологическим препаратом, обладающим хорошей переносимостью для данных животных. Вакцина обладает низкой реактогенностью, безвредна для пушных зверей и домашних животных-компаньонов. Вакцина индуцирует выработку антител к коронавирусу (COVID-19) в высоких титрах в сыворотке крови животных.
Основанием для разработки вакцины послужило создание инструмента защиты как для человека, так и для предупреждения циркуляции вируса в дикой фауне.