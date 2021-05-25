Moderna объявила о 100% эффективности вакцины от COVID-19 среди подростков

Компания Moderna объявила о 100%-ной эффективности своей вакцины от COVID-19 среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет. К таким выводам пришли исследователи в результате проведения фазы II/III испытания препарата. Производитель в июне собирается подать заявку на одобрение использования вакцины среди подростков в американский регулятор.

Вакцина от COVID-19 mRNA-1173 фармацевтической компании Moderna оказалась эффективной среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет, не вызвав никаких серьезных побочных эффектов в ходе клинических испытаний. О результатах исследования производитель, ожидающий получить одобрение на использование препарата среди лиц школьного возраста уже в июле, сообщил на своем официальном сайте.

В ходе фазы II/III исследования с участием 3732 подростков из США, у которых брали образцы крови для анализа, выяснилось, что вакцина вызвала у них иммунный ответ, эквивалентный иммунитету к коронавирусу взрослых, участвовавших в более ранних испытаниях прививки.

Изначально исследователи не ставили перед собой цель проверить эффективность вакцины. Однако проведенные наблюдения показали, что ни один из привитых двумя дозами подростков не заболел COVID-19. В группе плацебо было зарегистрировано четыре случая заражения SARS-CoV-2. Как утверждается, в настоящее время эффективность вакцины составляет 100%, однако этот показатель может изменяться по мере сбора большего количества информации. Компания также изучила действенность одной дозы вакцины среди тинейджеров. Результаты говорят о том, что после получения одного компонента вакцины подростки были защищены на 93%.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на использование противоковидной вакцины, разработанной производителем Pfizer, среди детей в возрасте от 12 до 15 лет. Кроме того, препарат был одобрен для применения в данной возрастной группе в Канаде и Алжире. По словам чиновников здравоохранения, вакцина хорошо переносится подростками. До сих пор не было выявлено никаких существенных проблем с ее безопасностью.

Moderna заявила, что планирует представить результаты испытаний вакцины в FDA и подать заявку на одобрение ее применения среди подростков в начале июня.

Помимо этого, как Pfizer, так и Moderna проводят исследования своих вакцин среди детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет. Подчеркивается, что процесс испытания препарата, скорее всего, затянется, поскольку нужно правильно определить дозировку, которая может отличаться в этой возрастной категории.

По словам директора Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, есть большая вероятность того, что дети более младшего возраста не будут вакцинированы до конца этого года, пишет CNN.

Владимир Заболотских

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