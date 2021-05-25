Мурашко: Россия поддерживает снятие патентной защиты с вакцин

Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«С целью повышения доступности вакцин Российская Федерация поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от новой коронавирусной инфекции», — сказал Мурашко на Всемирной ассамблее здравоохранения.

Ранее Владимир Путин поручил проработать вопрос снятия патентной защиты с вакцин против коронавируса.

Предложение приостановить действие патентов на препараты от коронавируса было выдвинуто Индией и ЮАР в ВТО в 2020 году. Призыв поддержали почти 60 стран, включая США. Дебаты в ВТО вызваны опасениями, что развитые страны серьезно опережают другие государства по темпам вакцинации.

Несколько южнокорейских биофармацевтических компаний ведут переговоры о создании альянса для совместного производства вакцин против COVID-19 в ожидании отказа от патентов в мире.

gxpnews