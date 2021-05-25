Forbes изучил связь между темпами вакцинации в России и поставками вакцины за рубеж

В России хотя бы одним компонентом вакцины от COVID-19 привились около 15–20 млн человек, при этом страна продала за рубеж 16,3 млн доз «Спутника V». Высокий спрос за рубежом, как и низкий внутри страны, может превратиться в проблему, считают аналитики Forbes.

Forbes опубликовал свои расчеты о том, кто и в каком количестве покупает российскую вакцину, а также проанализировал, как проходит вакцинация в стране.

Зарубежные поставки

Россия договорилась с другими странами об экспорте более 205 млн доз вакцины «Спутник V». Этого достаточно, чтобы привить не менее 100 млн человек по всему миру. Фактически выполнено около 8% обязательств, следует из собранных Forbes данных, основанных на данных российских посольств, а также российских и зарубежных СМИ.

Вакцина «Спутник V» одобрена в 66 странах мира, и во многие из них Россия уже поставила хотя бы одну партию. Расчеты Forbes показали, что к 21 мая Россия направила за рубеж около 16,3 млн доз «Спутника V». Сколько из них являлись первым компонентом вакцины, а сколько вторым, в большинстве случаев не уточняется.

Лидеры по уже поставленным объемам вакцин:

Аргентина, на которую, по расчетам Forbes, пришлось около 40% всех экспортированных вакцин.

Мексика получила 2,4 млн доз вакцины.

Венгрия стала первой страной, контракт с которой полностью завершен: страна с населением в 10 млн человек заказала 2 млн доз «Спутника V» для вакцинации миллиона своих граждан.

Зарубежные поставки вакцины страна вынуждена откладывать из-за недостаточных темпов производства, писало агентство Reuters на прошлой неделе: по его расчетам на 12 мая, Россия произвела 33 млн доз «Спутника V», а экспортировала менее 15 млн. Производители конкурирующих препаратов Pfizer и AstraZeneca выпускают сотни миллионов доз ежемесячно и значительно опережают Россию по объемам, указывает агентство. О проблемах с поставками пишет и WSJ: по данным издания, Россия экспортировала 15 млн доз, произведя в совокупности 35 млн.

Вакцинация в России

Вакцинация в России продвигается медленно. Последние официальные данные по числу привитых приводила вице-премьер Татьяна Голикова 12 мая: хотя бы одним компонентом вакцины на тот момент, по ее оценке, было привито более 14 млн россиян. За несколько часов до нее премьер Михаил Мишустин сообщил о вдвое большем количестве вакцинированных – 24 млн. Forbes направил запрос представителю правительства с просьбой прояснить этот момент, однако из слов Голиковой следует, что 24 млн – это количество визитов, а не привитых человек. «У нас более 14 миллионов (привиты) первым компонентом [вакцины] и, по-моему, 10 почти – двумя компонентами», – пояснила она. За два дня до заявлений Мишустина и Голиковой Президент России Владимир Путин сообщал о 21,5 млн привитых россиян, и его пресс-секретарь Дмитрий Песков позже заверял представителей СМИ, что в этом нет никаких противоречий.

Абсолютный лидер среди российских регионов по доле вакцинированных – Чукотка привила лишь 24% жителей при населении всего в 50 тыс. Вторая по доле вакцинированных – Белгородская область следует за Чукоткой с большим отрывом: там вакцину получили 18% граждан.

В Москве прививку хотя бы одним компонентом вакцины сделали 1,4 млн человек, то есть 11% жителей столицы. В Московской области привито 900 тыс. человек, в Санкт-Петербурге – 650 тыс., в обоих субъектах хотя бы один компонент вакцины получили 12% жителей.

Темпы вакцинации по-прежнему более чем скромные, и за последний месяц они только снизились, говорит независимый аналитик открытых данных Александр Драган: если в середине апреля Россия прививала по 200 тыс. человек в сутки, то к середине мая – лишь по 130–140 тыс.

Что сдерживает темпы вакцинации в России

Аналитики Economist Intelligence Unit пишут, что из-за большого объема зарубежных заказов Россия столкнется с трудностями массовой вакцинации собственного населения и завершит ее лишь в первой половине 2022 года.

«В большинстве регионов вакцины хватает, и остаток в 20−30% свободных доз более чем достаточный. В этом смысле экспорт не тормозит вакцинацию, она тормозится естественным путем: насыщением спроса и отсутствием желающих», – замечает Драган.

Экспорт «Спутника V» за рубеж осуществляется не в ущерб поставкам на внутренний рынок и преимущественно обеспечивается и будет обеспечиваться зарубежными производственными площадками, заверил журналиста Forbes представитель РФПИ.

По словам представителя РФПИ, «Спутник V» доступен во всех регионах страны, а основной сдерживающий массовую вакцинацию фактор – не объемы производства, а логистика, то есть своевременная доставка и распределение вакцины в регионах, а также ее оперативное использование на местах и выдача в пункты вакцинации.

pharmvestnik