ЕЭК и Европейский директорат по качеству лекарств подписали меморандум о взаимопонимании

Министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко и директор Европейского директората по качеству лекарственных средств и здравоохранению Совета Европы в сфере обращения лекарственных средств (EDQM) д-р Сьюзан Кайтель подписали 26 мая меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Меморандум нацелен на формализацию взаимодействия, определение направлений и форм сотрудничества ЕЭК и EDQM, расширение возможностей использования потенциала сторон и обмена опытом.

«ЕЭК взаимодействует с EDQM с 2017 года. Текущие мировые тенденции, вызовы и угрозы, возникающие в связи с развитием новых инфекций, потребность в объединении усилий в борьбе с ними, а также координации действий в области контроля качества лекарственных средств делают сотрудничество между нашими организациями особенно актуальным», – отметил Виктор Назаренко.

Он напомнил, что при подготовке Фармакопеи ЕАЭС в качестве базовой использовалась Европейская фармакопея, разрабатываемая директоратом.

Учитывая значительное количество государств, использующих Европейскую фармакопею при контроле качества лекарств, а также высокий профессиональный уровень экспертов директората, сотрудничество ЕЭК и EDQM будет содействовать развитию экспорта лекарств из стран ЕАЭС и профессиональному взаимодействию экспертов сторон, считают в ЕЭК.

Фото: eec.eaeunion.org

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