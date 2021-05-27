Евросоюз назвал желаемую сумму компенсаций от AstraZeneca за провал поставок вакцин

Евросоюз хочет получить от AstraZeneca по 10 евро за каждый день задержки за одну дозу вакцины, если компания не обеспечит блоку 90 млн единиц препарата до конца июня. Штрафы могут начать действовать с первого июля, но их отменят, если компания выполнит обязательства.

Юристы Евросоюза озвучили сумму компенсации, которую они хотят получить от AstraZeneca, если компания не поставит в Европу 90 млн доз вакцины от COVID-19 до июля. ЕС планирует получить по 10 евро за каждый день задержки за одну дозу, пишет The New York Times. Издание сообщает, что если компания не обеспечит условия контракта, штрафы могут начать действовать с первого июня и быстро вырасти до 1 млрд евро.

При этом представитель Европейской комиссии по вопросам здравоохранения Стефан Де Кеерсмакер заявил, что ЕС не требует денег и вакцин одновременно и что если препараты будут доставлены, требование о штрафах будет снято. Он добавил, что главной целью иска будет заставить AstraZeneca доставить вакцины.

Евросоюз подал два иска против британско-шведской компании. Изначально AstraZeneca должна была передать ЕС 300 млн доз вакцины с декабря по конец июня, но на текущий момент смогла обеспечить только 50 млн доз. Компания заявляет, что задержки были вызваны производственными проблемами и не могут считаться нарушением контракта.

Европейский союз заплатил за вакцину AstraZeneca немногим более 2 евро за дозу, поскольку на первом этапе пандемии компания продавала вакцину почти по себестоимости. Евросоюз хочет обеспечить хотя бы одной дозой 70% своего взрослого населения к июлю. Но политическое и репутационное влияние низких темпов вакцинации на старте прививочной кампании уже довольно значительное, пишет NYT.

Николай Соколов

pharmvestnik