Европейская комиссия одобрила ЛП Johnson & Johnson от рассеянного склероза

Janssen, фармацевтическая компания Johnson & Johnson, 24 мая объявила, что Европейская комиссия (ЕК) одобрила Ponvory (понесимод) в качестве средства для лечения взрослых с рецидивирующими формами рассеянного склероза (РС) в активной фазе. Об этом сообщил производитель на своем официальном сайте.

Данное решение ЕК было сделано на основе данных фазы III исследования, известного как OPTIMUM, в котором приняли участие 1133 человека в возрасте от 18 до 55 лет из 28 стран. В ходе исследования оценивалась эффективность и безопасность Ponvory, принимаемого один раз каждый день перорально. Его показатели сравнивали с препаратом «Абаджио» (терифлуномид) компании Sanofi с таким же режимом приема.

Ponvory продемонстрировал высокую эффективность, снизив частоту рецидивов РС на 30,5% по сравнению с «Абаджио». Лекарство Janssen также значительно снизило количество новых воспалительных поражений головного мозга (на 56%) по прошествии 108 недель приема, снова превзойдя своего конкурента.

Число побочных эффектов оказалось схожим между обеими группами пациентов, принимавших Ponvory или «Абаджио». Большинство из них проявлялись в легкой или умеренной форме и ни разу не привели к прекращению терапии.

«Одобрение Европейской комиссии знаменует собой важную веху, поскольку оно демонстрирует нашу неизменную приверженность борьбе с неврологическими заболеваниями, отражая возросшее внимание и серьезность наших намерений в этой сфере», – заявил глобальный руководитель отдела исследований и разработок Janssen Матай Мэммен.

gxpnews