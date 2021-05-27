Минздрав увеличил срок утверждения статей фармакопеи

Минюст зарегистрировал приказ Минздрава России, согласно которому срок утверждения фармакопейных статей пролонгируется до 90 дней. Соответствующий приказ Минздрава №380н от 20.04.2021 опубликован на портале pravo.gov.ru.

Согласно утвержденному Порядку разработки фармакопейных статей и включения их в государственную фармакопею, срок подготовки приказа Минздрава России об утверждении новых статей увеличен до 90 рабочий дней. Ранее период подготовки составлял 15 дней. Редактированием статей фармакопеи будет заниматься Департамент государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ.

Напомним, что в ЕАЭС с 1 марта 2021 года вступила в силу Евразийская фармакопея (свод положений и требований, устанавливающих допустимый уровень качества лекарственных средств). Все регистрационные досье лекарственных средств должны быть приведены в соответствие с требованиями фармакопеи ЕАЭС в период до 1 января 2026 года. Это позволит фармпроизводителям и регуляторам ЕАЭС применять единые подходы к оценке качества лекарственных препаратов.

gxpnews