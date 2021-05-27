Защита Колотиловой и Покидышевой из Минпромторга обжаловала их заключение под стражу

Адвокаты бывшего руководителя департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Ольги Колотиловой и действующего замглавы этого департамента Ольги Покидышевой обжаловали постановление Басманного районного суда Москвы об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Чиновниц подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Апелляционные жалобы поданы 24 мая по делу Покидышевой и 25 мая по делу Колотиловой, следует из базы суда.

Решением Басманного суда от 20 мая 2021 года бывший руководитель и действующий замглавы департамента отправлены под стражу до 19 июля. Потерпевшей стороной по делу признан Минпромторг.

В чем конкретно подозреваются чиновницы, неизвестно. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн утверждал, что речь идет о хищении более 500 млн рублей при фиктивной закупке медикаментов.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к следствию, сообщала, что предполагаемые хищения были совершены в 2013-2014 годах при закупках Минпромторгом лекарств за границей для их последующей сертификации. Участвовавшие в закупках фирмы-посредники, по данным следствия, получив от министерства оплату, якобы не выполнили обязательства. Источники также сообщали, что Басманный суд еще в 2020 году арестовал расхитителей, которые и выдали чиновниц. Подозреваемые признались, что выигрывали конкурсы благодаря «откатам» и дорогим подаркам руководству департамента. Однако в ходе обысков у Колотиловой и Покидышевой ничего из подаренного найдено не было.

Минпромторг эту информацию опроверг, указав, что конкурсы на закупку лекарств за рубежом для их сертификации ведомство начало проводить только в 2020 году.

Директором департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Ольга Колотилова работала с января 2014 года по апрель 2017 года. Затем она была назначена заместителем губернатора Новгородской области, курирующим социальную сферу. В мае 2020 года в региональном правительстве прошли кадровые перестановки, пост Колотиловой заняла Анна Тимофеева. На момент задержания Колотилова была советником губернатора.

Ольга Покидышева на сайте Минпромторга РФ числится заместителем директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности.