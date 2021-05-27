«Здравмедтех» за 126 млн рублей организует производство игл для взятия венозной крови

Свердловский производитель медизделий «Здравмедтех-Екатеринбург» (входит в ГК «Здравмедтех») начнет производить двусторонние иглы для забора венозной крови. Компания намерена выпускать 24 млн единиц медизделий в год. Объем инвестиций в проект оценивается в 126 млн рублей, из которых 100 млн предприятие намерено получить в виде займов от федерального Фонда развития промышленности (ФРП) и регионального Фонда технологического развития промышленности (ФТРП). Свердловский производитель медизделий «Здравмедтех-Екатеринбург» (входит в ГК «Здравмедтех») начнет производить двусторонние иглы для забора венозной крови. Компания намерена выпускать 24 млн единиц медизделий в год. Объем инвестиций в проект оценивается в 126 млн рублей, из которых 100 млн предприятие намерено получить в виде займов от федерального Фонда развития промышленности (ФРП) и регионального Фонда технологического развития промышленности (ФТРП).

Компания намерена организовать производство двусторонних игл с камерой визуализации для забора венозной крови. Такое медизделие позволяет безошибочно определять момент попадания иглы в вену пациента, снижая вероятность образования гематом и обеспечивая комфорт пациенту. Конструкция игл будет неразборной для исключения разъединения элементов и нивелирования рисков инфицирования медперсонала при заборе крови.

«Здравмедтех-Екатеринбург» намерен выпускать 24 млн штук игл в год. Поставлять иглы планируется по госзаказу в клиники Свердловской области и других регионов РФ.

Объем инвестиций в проект оценивается в 126 млн рублей, 70 млн рублей выдаст ФРП в виде льготного займа, а еще 30 млн рублей – в виде займа от ФТРП Свердловской области.

В феврале 2021 года первое в РФ производство двусторонних игл запустила компания «Гранат Био Тех» в Дубне (Московская область). Объем инвестиций в проект составил 487 млн рублей, мощность – до 80 млн единиц медизделий в год. Кроме того, свой проект по производству игл в ОЭЗ «Дубна» анонсировала компания «Эйлитон». В случае успешной реализации проекта «Здравмедтех-Екатеринбург» общая доля импорта на российском рынке снизится до 40%, рассчитывают в ФРП.

ГК «Здравмедтех» – российский производитель средств индивидуальной защиты, наборов-укладок, хирургических комплектов и вакуумных пробирок. В активе группы шесть предприятий в Москве, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге и других городах, президентом ассоциации «Здравмедтех» выступает Александр Ручкин. По данным СПАРК-Интерфакс, непосредственный оператор проекта – АО «Здравмедтех-Екатеринбург». В 2020 году компания выручила 1,273 млрд рублей, чистая прибыль составила 311,2 млн рублей.

Фото: art-medika.com

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