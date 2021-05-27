Союз производителей БАД заявил о готовности участвовать в эксперименте по маркировке

В эксперименте поучаствуют такие производители БАД, как Sun Pharma, «Эвалар», Amway, Queisser Pharma, VPlab nutrition. В союзе производителей отметили, что маркировка вводится для обеспечения прозрачности на рынке биологически активных добавок.

Почти половина участников объединения производителей БАД, контролирующих до 40% аптечного рынка биологически активных добавок, заявили о намерении участвовать в эксперименте по их маркировке. Об этом говорится в пресс-релизе Союза производителей БАД к пище, поступившем в «ФВ». Исполнительный директор союза Александр Жестков отметил, что свое участие в эксперименте подтвердили Sun Pharma, «Эвалар», Amway, Queisser Pharma, VPlab nutrition.

По словам Жесткова, маркировка БАД вводится для обеспечения прозрачности на рынке. С помощью приложения «Честный знак» покупатель сможет получить информацию о товаре в любой точке товаропроводящей цепи. Маркировка также позволит снизить уровень нелегального оборота и предотвратить «переливы» продукции на рынке. Жестков рассчитывает, что введение маркировки станет инструментом для получения аналитических данных. «Последние несколько лет активно развивается e-comm канал продаж, по которому в настоящее время отсутствует консолидированная аналитика. Надеюсь, что с введением маркировки производители смогут увидеть данные об обороте своих товаров и расширят возможности по анализу и прогнозированию в digital-сегменте», — сказал Жестков.

«Рынок БАД активно развивается, растет количество компаний, поставляющих свою продукцию на рынок, развиваются каналы продаж. В этих условиях критически важно создать действенную систему контроля качества продукции. Маркировка позволит сократить долю некачественной и небезопасной продукции и защитить интересы потребителей. ЦРПТ ведет работу с производителями и готов разработать различные способы нанесения кодов, оптимальные для разных типов компаний для их комфортной интеграции в систему», – отметил замгендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.

Эксперимент стартовал 1 мая, он продлится до 31 августа 2022 года и пройдет в несколько этапов: сначала он затронет только производителей, затем подключатся дистрибьюторы и розничные сети. Согласно постановлению правительства, до 15 июля Минпромторг и Роспотребнадзор разработают и утвердят методические рекомендации по нанесению маркировки, также разработан план-график проведения эксперимента. Первые промежуточные итоги эксперимента подведут до 30 ноября этого года.

Григорий Дубов

pharmvestnik