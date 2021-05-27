Эксперты рассказали о причинах выбора аптечными сетями фулфилмента «Сантэнс»

В последние два года крупнейшие аптечные сети России все чаще подключаются к логистическим операциям и фулфилменту известного логистического оператора, но одновременно и «новичка» в прямых поаптечных поставках – ГК «Сантэнс». В компании рассказали о причинах и перспективах этого феномена.

В поисках сервиса

В компании отмечают, что «Сантэнс» ‒ давно зарекомендовавший себя на российском фармацевтическом рынке высоким качеством услуг оператор ‒ последние два года активно развивает сотрудничество с аптечными сетями в рамках комплексного логистического сотрудничества (фулфилмент или ежедневная поаптечная доставка).

Рано или поздно у аптечной сети появляется потребность в обеспечении логистической цепочки своих прямых контрактов с производителями, но самостоятельно это делать сложно и дорого. Строить собственный распределительный центр оказывается очень дорого и долгосрочно. Да и как показывает опыт последних лет, те аптечные сети, что построили свои новейшие РЦ, теперь в основном ломают голову над тем, как их заполнить, ведь экономический эффект становится положительным только при минимальной утилизации в 75% от мощности центра. Такую загрузку одной аптечной сети очень сложно обеспечить, учитывая, что крупные фармкомпании вовсе не спешат «распыляться» по мелким (в их масштабах) РЦ. С момента, когда приходит осознание тонкостей организации прямых поставок, у аптечной сети и начинаются поиски гибкого и прозрачного сервиса, который не ложился бы дополнительной головной болью постоянных расходов с негарантированными доходами. Начинается оценка аутсорсинга фулфилмента логистического оператора.

Комплексная услуга от фармлогистов

Рассмотрим, что же должен включать в себя качественный сервис по фулфилменту. Например, фулфилмент от «Сантэнс» включает в себя операции складской обработки лекарственных препаратов, БАД, лечебной косметики и изделий медицинского назначения и их доставку:

прием товаров и адресное хранение на складе;

подбор товара по поступившим заявкам, их комплектацию, упаковку, отгрузку на доставку;

доставку до РЦ или по аптекам.

Другой важный аспект качественного сервиса по фулфилменту ‒ это безопасность и соблюдение правил и требований хранения и транспортировки ЛС.

«В группе компаний «Сантэнс» мы осуществляем хранение и перевозку лекарственных препаратов в полном соответствии с правилами надлежащей практики перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения, ‒ сообщил директор по развитию бизнеса ГК «Сантэнс» Сурен Вартанов. ‒ К тому же рационально используемая площадь складского комплекса, высокая емкость и эффективно выстроенная работа позволяют максимально увеличить географию поставок для клиентов».

Для полноценного фулфилмента нужна надежная и серьезная инфраструктура логистического комплекса. Услуги аптечного фулфилмента осуществляются ГК «Сантэнс» на территории складского комплекса класса «A» с полноценной офисной и административной инфраструктурой, расположившейся на площади в 15 607 квадратных метров, сообщили в компании. Количество единовременно используемых разгрузочно-погрузочных доков ‒ 28. В комплексе предусмотрено более 20 тысяч паллето-мест хранения.

Подготовка и компоновка заказов для отправки в аптечные учреждения реализуется на автоматизированной конвейерной линии SSI SCHAFER PEEM Gmbh, которая обеспечивает сборку до 250 тысяч строк в сутки. Она состоит из блоков полностью автоматизированной сборки A-frame на 1 600 каналов и статики в количестве ячеек подбора свыше 30 тысяч позиций, пояснили в ГК «Сантэнс».

Для обеспечения быстрого и качественного сервиса по логистическому обслуживанию и поаптечной сборке важна удобная транспортная доступность складского комплекса. У ГК «Сантэнс» она обеспечена расположением комплекса на юге Московской области, непосредственно рядом с широкополосным выездом на ЦКАД. Это позволяет осуществлять быструю ежедневную доставку до аптек Москвы, Московской области и регионов РФ.

Легкость взаиморасчетов

Многие аптечные сети не в состоянии сразу эффективно управлять своей логистикой, так как им приходится оплачивать определенный процент от всего товарооборота ‒ не имеет значения, сделали они заказ целого заводского короба или подбор каждой упаковки в отдельности.

В «Сантэнс» отмечают, что расчет с клиентами производится по биллингу операций – это фиксированная стоимость за обработку упаковки, независимо от стоимости лекарственного средства. Этот логистический партнер не влияет и никак не касается ценообразования. Все операции фиксируются в коммерческом предложении на момент заключения договора обслуживания. Расчет по биллингу за складские операции совершенно не составляет труда – все операции учитываются в WMS-системе.

«Наша задача ‒ облегчить процесс поступления товара от производителя с распределением в каждую аптечную точку, ‒ отметил директор по внешним коммуникациям и взаимоотношениям с государственными органами ГК«Сантэнс» Герман Иноземцев. ‒ Мы берем на себя весь процесс с момента забора товара от производителя до поставки в точки аптечной сети. При этом не имеет значения размер самой сети, так как нам важна каждая ее точка доставки. «Сантэнс» развивается в сотрудничестве с аптечными сетями любого размера. В пуле наших клиентов уже присутствуют как крупные федеральные, так и среднеразмерные и небольшие аптечные сети, состоящие из 20‒30 аптек».

Информация от компании:

Аптечный фулфилмент (fulfillment) ‒ полный комплекс операций с момента заключения договора поставки между аптечной сетью и производителем и до получения товара аптеками.

Группа компаний «Сантэнс» ‒ информационно-логистический оператор на российском фармацевтическом рынке, более 20 лет оказывающий услуги по таможенному оформлению, логистике, а с 2020 года и по маркировке, стикеровке и сопровождению в СМДЛП отечественных и импортируемых лекарственных препаратов на территории России.

Материал партнера: ГК «Сантэнс»

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