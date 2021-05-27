Аптеки пожаловались Мишустину на большие штрафы за завышение цен на препараты ЖНВЛП

При установлении размера штрафа за нарушения ценообразования на препараты, входящие в перечень ЖНВЛП, контролирующие органы не учитывают целый ряд факторов и штрафуют аптеки на большие суммы. Такой подход приведет к ликвидации аптечных организаций – представителей малого и среднего бизнеса. Об этом сказано в письме СРО «Ассоциация независимых аптек», направленном председателю правительства.

В 2021 году в ряде регионов начались активные проверки аптек по соблюдению ценообразования. Штрафы, которые получают организации, внушительные. В связи с этим СРО «Ассоциация независимых аптек» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой обратить внимание на эту ситуацию. Копия письма имеется в распоряжении «ФВ».

Размеры штрафов

В частности, в нем приводится пример, когда аптечная организация в день регистрации цены производителем осуществила единичную продажу препарата (1 упаковка) с учетом цены продажи оптовой организации до включения данного препарата в перечень ЖНВЛП.

За данное правонарушение на сотрудника аптечной организации был наложен штраф в размере 250 тыс. руб. по ч.4 ст. 14.4.2 КоАП РФ.

Ассоциация считает, что при применении административного наказания органом контроля не были учтены такие факторы, как:

аптека совершила единичную продажу (совершенное противоправное действие не носило характер длящегося правонарушения);

покупателю не было отказано в приобретении лекарственного препарата;

продажа была совершена с помощью контрольно-кассовой техники, следовательно, аптекой будет уплачен в соответствующем налоговом периоде установленный законодательством налог.

При этом, с учетом незначительности излишне полученной суммы выручки, не была рассмотрена возможность наложения административного штрафа на юридическое лицо, для которого ч.4 ст. 14.4.2 КоАП РФ штрафные санкции установлены «в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года». Соответственно сумма штрафа не превысила бы 15 тыс. руб.

Кроме того, не рассматривалась возможность применения п.2.2 ст. 4.1. КоАП РФ о назначении наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, установленного применяемой статьей.

Такие доводы привела ассоциация в своем письме и попросила оказать содействие в установлении обязательного применения принципов разумности и соразмерности при назначении административного наказания органами исполнительной власти при проведении проверок аптечных организаций по соблюдению цен на ЖНВЛП.

«Подобный подход к применению штрафных санкций со стороны контролирующих органов при низкой рентабельности многих небольших аптечных организаций (особенно в отдаленных регионах) в условиях возрастающей налоговой и лицензионной нагрузки приведет к ликвидации аптечных организаций – представителей малого и среднего бизнеса, что в свою очередь создаст условия для невозможности реализации программы лекарственного обеспечения населения», — считает директор СРО Виктория Преснякова.

Почему выросли штрафы

До недавнего времени за нарушение порядка ценообразования в отношении лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП аптечные организации привлекались к ответственности по ст. 14.6 КоАП РФ, где размер штрафов составлял для должностных лиц 50 тыс. руб., для юридических – 100 тыс. руб. или двукратный размер излишне полученной выручки вследствие завышения цены на лекарственный препарат за период не более года, пояснила «ФВ» юрист ассоциации Светлана Воскобойник.

В период пандемии был принят ФЗ № 99, который внес в КоАП РФ изменения по нормам ответственности аптек по вопросу нарушения ценообразования на ЖНВЛП.

Статья 14.4.2 КоАП РФ была дополнена частью 4, где завышение цены грозит должностному лицу аптеки ответственностью в виде штрафа от 250 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей штраф остался в 2-кратном размере излишне полученной выручки вследствие завышения цены на ЛП в течение года.

Теперь ответственность за нарушение ценообразования на лекарства вынесена в отдельную статью, а применение к аптекам ст. 14.6 КоАП сохраняется только в отношении неправильно оформленных протоколов (при условии отсутствия увеличения цены), не информирования граждан по ценам на ЖНВЛП в соответствии с ФЗ № 61-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 865.

«2020 год из-за отмены части проверок несколько отсрочил применение новой нормы КоАП. Однако в 2021 году начались активные проверки органами исполнительной власти субъектов РФ по ценообразованию в ряде регионов, в частности в Московском регионе. По итогам применения новой нормы по административной ответственности аптек Ассоциация независимых аптек вынуждена была обратиться к правительству», — пояснила Преснякова.

Оксана Баранова

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