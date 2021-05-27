Пензенскую «Фармацию» проверил Росздравнадзор

Стали известны результаты проверки пензенской «Фармации» Росздравнадзором.

Сотрудники территориального органа Росздравнадзора по Пензенской области совместно с московскими коллегами провели выборочный контроль качества лекарственных средств на складе ОАО «Фармация». Испытания качества проводились в передвижной экспресс-лаборатории ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» методом БИК-спектрометрии.

Все лекарственные средства, подвергшиеся контролю, выдержали испытания. «Это говорит о том, что условия транспортировки и хранения лекарственных препаратов на складе ОАО «Фармация» соблюдаются в полном объеме», — пояснили в компании.

Подобные проверки проводятся примерно раз в год. Нареканий в адрес пензенской «Фармации» со стороны Росздравнадзора не возникло.

Материал партнера: ОАО «Фармация» (Пенза)

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